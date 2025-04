Gli studenti di Noceto in Assemblea legislativa regionale

Cosa è l’Assemblea legislativa. Cosa succede nella “casa delle leggi” della Regione Emilia-Romagna. Come è fatta l’Aula dell’Assemblea legislativa. Dove siedono i consiglieri regionali e gli assessori. Con gli studenti della scuola primaria di Noceto, in provincia di Parma, riprende “Porte Aperte in Assemblea legislativa”, l’iniziativa organizzata da viale Aldo Moro all’interno del progetto Concittadini per diffondere le buone pratiche di educazione civica e partecipazione.

“Porte Aperte in Assemblea legislativa” è l’iniziativa attraverso cui viale Aldo Moro apre le porte del “palazzo” ai più giovani, ospitando direttamente nell’aula consiliare gruppi e scolaresche e offendo la possibilità di sedere dove normalmente siedono i consiglieri. Nel corso di ciascun incontro vengono spiegati il ruolo e le funzioni del parlamento regionale e dei suoi organi, le modalità di svolgimento dei lavori, chi sono e cosa fanno i consiglieri regionali, quali sono i rapporti con la giunta. L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare i giovani all’Istituzione regionale, quale luogo di dibattito, confronto ed esercizio della democrazia.