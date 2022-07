“Golden Ediction” dello Street Talk a Parma. Il programma

La XV stagione dello Street Talk sarà registrata a La Galleria di Parma ed è nominata la “Golden Edition”.

Il format televisivo vanta ormai un circuito di oltre venti emittenti in tutta Italia che lo manda in onda, ed è ideato e condotto, da Andrea Villani, un autore che collaborò, per anni, con Gabriele La Porta, a Rai Notte. Street Talk, prodotto da Cinemania Studios, è un format di “alto intrattenimento”, un contenitore di divulgazione culturale, ma dai toni sempre leggeri e un ritmo assai veloce, che possa essere fruibile ai più. Oltre alla location è cambiato l’orario delle riprese che saranno effettuate dalle 21,30 alle 22,30. Il pubblico può assistervi purché nel rispetto delle evidenti necessità tecniche.

Vi saranno tanti nomi eccellenti come Giovanna Di Rauso, una grande attrice di teatro, nota al grande pubblico per essere stata la coprotagonista della seconda serie “Romanzo Criminale”, l’attore e musicista Alberto Patrucco, il noto giornalista Francesco Specchia, l’attore Adolfo Margiotta, lo scrittore “rock” Gianluca Morozzi, il comico Stefano Chiodaroli,. Per la parte musicale si esibiranno i ManinBlu, Letizia Brugnoli Jazza Quartet, Lorenzo Cavazzini and Band, I Journey To Gemini, i Corvi, i Mosaico, i Figli Dei Fuori, e i Livermore”.

Ma soprattutto, come è caratteristica del programma, ci sarà un alto numero di ospiti femminili “Sì, ci saranno anche quest’anno tantissime donne anche quest’anno” tiene a precisare Villani “e non perché si voglia essere politicamente corretti , ma in quanto sono brave. Scelte per i contenuti e la loro capacità di saperli comunicare, in tutte le loro differenti professioni”. Ci saranno ancora le “pillole di finanza”di Manuela Donghi, in collegamento, ogni puntata, da Milano. Tante altre affezionate ospiti del talk, ma anche nuove entrate, come la nutrizionista Isabella Lelli, la scrittrice Ilaria Cerioli, l’autrice Chiara Franchi, la scrittrice esordiente Gaia Ferrari, e la giornalista Mara Pedrabissi”

1° puntata 24 luglio Brassens, una voce che manca con ALBERTO PATRUCCO (attore musicista), ANGELA VARANI (illustratrice) e PAOLO PASI (giornalista TG3, scrittore e musicista)

Sipario d’autore: Mara Pedrabissi, giornalista: “Altre cose su Brassens”

Musiche dei MANINBLU

2° puntata 31 luglio Teatro, Cinema, e Poesia con GIOVANNA DI RAUSO (attrice) CARLA MENALDO (scrittrice e drammaturga) PAOLA SILVIA DOLCI (poetessa)

Sipario d’autore: Claudio Rinaldi, direttore Gazzetta di Parma: “Giornalisti a teatro” Musiche dei MOSAICO

3° puntata 7 agosto Il chiaroscuro nella scrittura con CARLO LUCARELLI (scrittore, autore, e conduttore televisivo), MARCO CARONNA musicista e attore) e LAURA CAMPIGLIO (giornalista e scrittrice)

Sipario d’autore di Luca Ponzi, cronista televisivo RAI: “Raccontar favole”

Musiche di LETIZIA BRIGNOLI JAZZ QUARTET

4° puntata 14 agosto Il colore del rock con GIANLUCA MOROZZI (scrittore e musicista) FRANCESCA GONI (istruttrice fitness) e ROBERTA GUIDUCCI (art advisor)

Sipario d’autore di Ezio Zani, avvocato, direttore comitato Parma 2020/21, collezionista d’arte: “L’arte nel rock”

Musiche dei LIVERMORE

5° puntata 21 agosto L’arte del palco STEFANO CHIODAROLI (attore e cabarettista), ELENA MEARINI (scrittrice e poetessa) e GAIA FERRARI (scrittrice esordiente)

Sipario d’autore di Luca Bertoletti, poeta e psicologo: “L’istrionismo e la poesia” Musiche di LORENZO CAVAZZINI (Nulla Low Cost)

6° puntata 28 agosto Il giornalismo e la televisione con LUCA SOMMI (giornalista, autore, e conduttore, televisivo), MANUELA DONGHI (giornalista, scrittrice, e conduttrice televisiva) e FRANCESCA STROZZI (giornalista televisiva)

Sipario d’autore: Nicola Bertinelli, imprenditore, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano: “La potenza della comunicazione”

Musiche dei JOURNEY TO GEMINI

7° puntata 4 settembre Sapere comunicare nel 2022 con FRANCESCO SPECCHIA (giornalista) ILARIA CERIOLI (scrittrice) CHIARA FRANCHI (autrice)

Sipario d’autore: Filippo Fritelli “Ve lo do io Alessandro Manzoni!”

Musiche de I CORVI

8° puntata 11 settembre Cibo per l’anima e cibo per il corpo con ADOLFO MARGIOTTA (attore) ISABELLA LELLI (biologa e nutrizionista) ed EMILY BALATRI WAITE (veterinaria e artista visiva)

Sipario d’autore di Tiziana Benassi : “L’ambiente è la tua casa”

Musiche dei FIGLI DEI FUORI

INTERVENTI A SORPRESA di MICHELE GUERRA (Professore universitario, Sindaco di Parma)