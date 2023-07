Google premia la piattaforma A.I. ideata dalla parmense Costanza Ghelfi

Porta la firma di Costanza Ghelfi, 34enne originaria di Parma, alla guida della divisione di Maiorca di Making Science, l’innovazione premiata mercoledì 5 luglio ai Google Marketing Partner Awards spagnoli nella categoria “Industry solution”, ovvero come migliore soluzione del settore. Il prestigioso riconoscimento è andato a ad-machina, tecnologia al servizio del marketing digitale basata sulla generative AI: a partire da un catalogo prodotti e dai dati relativi al comportamento degli utenti consente scalare in modo automatico la creazione di copy iper-personalizzati in più lingue per le campagne di Google Ads, e di mantenerli costantemente aggiornati in real time ad ogni variazione del catalogo.Per Iberostar un ritorno dell’investimento del 330%

Sul mercato spagnolo ad-machina ha già conquistato diversi grandi brand: tra le applicazioni presentate per la candidatura ai Google Marketing Partner Awards, quelle realizzate per le catene di hotel Iberostar, che ha utilizzato questa soluzione per automatizzare i messaggi di lancio delle offerte con una crescita del ROAS (ritorno sull’investimento pubblicitario) del 330%, RIU Hotel Group, che ha registrato un incremento delle vendite del 9% e Bahia Principe, che con ad-machina ha generato campagne adattate a diversi mercati.

Un’innovazione sviluppata da Ghelfi in tandem con lo spagnolo Eduardo Sarciat, oggi affiancati nell’isola delle Baleari da un team composto da 30 collaboratori provenienti da diverse parti del mondo.

Ad-machina non è stata l’unica soluzione di Making Science premiata in occasione degli award assegnati alle agenzie Google partner, per cui sono stati candidati 80 progetti. La data strategy sviluppata da Making Science per RIU Hotel Group è andato il primo premio nella categoria Digital transformation: i team delle aree marketing, data e IT, supportati da Making Science, hanno collaborato alla creazione di una strategia di marketing digitale che mette al centro l’attivazione e l’analisi dei dati grazie a un’architettura basata su Google Cloud. Significativi i risultati ottenuti: a fronte di un incremento dell’investimento del 45% le prenotazioni sono aumentate del 99%.

Dalla Bocconi all’hub tecnologico delle Baleari

Laureata in Amministrazione aziendale e Marketing Management in Bocconi, dopo un’esperienza in Italia Ghelfi ha scelto di cercare nuovi stimoli a Maiorca, considerata hub tecnologico internazionale per il settore turistico. Nel 2018 con Sarciat ha fondato ad-machina iniziando a lavorare sull’applicazione della generative AI al marketing digitale. Tre anni più tardi la sua startup è stata acquisita da Making Science, società internazionale specializzata nell’accelerazione digitale.

«Un passaggio – spiega Ghelfi – che ha dato il via a un rapido processo di crescita e internazionalizzazione. Fra i punti di forza di ad-machina l’integrazione dei diversi modelli di generative AI disponibili, tra cui quelli di OpenAI e Google, per permettere agli advertiser di scegliere il risultato che più corrisponde alla loro linea comunicativa e applicarlo a tutti i canali di advertising in maniera coordinata ed efficiente. Il riconoscimento ottenuto ora sarà un volano ulteriore per far crescere questo strumento avanzato».

In Italia, dove Making Science conta tre sedi fra Milano, Padova e Rimini, l’innovazione è stata lanciata la scorsa primavera. «Stiamo riscontrando grande interesse – spiega Victor Vassallo, managing director di Making Science Italia – non solo in ambito turistico ma anche in altri settori come il fashion o il food. Le potenzialità di sviluppo sono davvero molto forti ed i primi risultati lo stanno già confermando».

Fra le proposte finaliste della categoria soluzioni per l’industria anche Gauss Smart Advertising, un altro strumento sviluppato da Making Science che attraverso l’apprendimento automatico aggiorna in tempo reale il pubblico target delle campagne Google.