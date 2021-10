Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno 2021, XIII edizione

Si è tenuta questa mattina, nella splendida cornice dei giardini della Reggia di Colorno, la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Gran Galà del Tortél Dóls di Colorno che si svolgerà in Piazza Garibaldi, sabato 9 e domenica 10 ottobre. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Colorno, Christian Stocchi, l’assessore con delega ai servizi del Comune di Colorno Maria Grazia Delmiglio, il Presidente della Confraternita del Tortél Dóls Luciano Bergonzi e Luca Dall’Argine del ristorante Antica Hostaria Tre Ville.

Arrivati alla tredicesima edizione, la manifestazione intende continuare il lavoro per valorizzare e tramandare il primo piatto per eccellenza della bassa, sua maestà il Tortél Dóls di Colorno. Due giorni di gran galà con ristorazione e molto altro, in un programma molto ricco di appuntamenti.

Il menù del Ristorate del Gran Galà sarà a cura di Barbara e Luca Dall’Argine del risorante Antica Hostaria Tre Ville (recenti vincitori di Family Food Fight in onda su Sky) e Mario Marini de Il Cielo di Strela, agriturismo e azienda agricola bio.

Christian Stocchi, Sindaco di Colorno: “Una due giorni di manifestazione grazie all’impegno della Confraternita, con tante proposte pensate per tutta la famiglia. Ci sarà un mercatino d’arte, laboratori per i bambini e tanto altro ancora. Voglio anche sottolineare che all’interno della manifestazione si svolgerà la fase conclusiva dei progetti legati allo Youth Festival, l’iniziativa pensata per i nostri giovani che ha portato i nostri ragazzi a cimentarsi dal teatro alla falegnameria, in diverse importanti esperienze educative che domenica troveranno un placoscenico nell’ambito della manifestazione”.

Luciano Bergonzi, Presidente della Confraternita del Tortél Dóls: “Siamo arrivati alla tredicisione edizione del Gran Galà e avremo due giorni di manifestazione, sabato e domenica. Sia sabato che domenica potrete assistere alla dimostrazione della preparazione dei tortelli con le nostre rezdóre e comprare i tortelli crudi, così come potrete visitare il mercatino con le aziende agricole e l’artigianato artistico. La ristorazione è stata organizzata sotto un tendone, davanti alla Reggia, con una struttura con 500 posti a sedere, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. A pranzo si apre alle 12, a cena alle 19. Domenica ospiteremo una mostra di moto storiche Guzzi nel centenario di questo grande marchio e alle ore 16 la classica e attesa gara delle rezdore per decretare il miglior Tortél Dóls dell’anno. Presenterà l’attore e comico Stefano Bicocchi, in arte Vito. Durante lo svolgimento della gara Vito presenterà la Crostata Tortél Dóls ideata da Luca Borlenghi, un libro di ricette per adulti, a “luci rosse” ma sempre ironico e col sorriso e le opere di LUfer, artista parmigiano che crea arte con il riciclo. In Area Feste ospiteremo invece lo Youth Festival con le mostre dei lavori realizzati dai ragazzi, dalla fotografra, alla falegnameria, radio e recitazione. All’interno dell’Area si terranno anche dei corsi per bambini di panetteria e pasticceria a cura di Gianluca Borlenghi, con le farine gentilmente offerte da Molino Ferrari”.