Gran Galà Punkettone: venerdì 21 marzo i CCCP al Valli di Reggio Emilia

Grande ritorno dei mitici CCCP al Teatro Valli di Reggio Emilia, con una speciale proiezione del “Gran Gala Punkettone” in anteprima nazionale, relativa allo spettacolo tenutosi a ottobre 2023 al Teatro Valli di Reggio Emilia in occasione dell’apertura della riuscitissima mostra “Felicitazioni!“.

A un anno da quell’evento, i CCCP, ovvero Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur, saliranno sul palco per l’avvio della Cerimonia Pubblica, PRIMO ATTO di commiato e ringraziamento di CCCP. Regia di Fabio Cherstich. Uno spettacolo in esclusiva per il Teatro Valli.