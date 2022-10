Grande successo per “I like Parma. Un patrimonio da vivere”: 14.000 presenze

Grande successo dell’iniziativa “I like Parma – Un patrimonio da vivere” che, alla sua ottava edizione, ha richiamato, nel weekend del 15 e 16 ottobre, complessivamente più 14.000 persone – con oltre 5.000 presenze nei luoghi I like Parma, grazie alle aperture straordinarie di palazzi, chiese, musei, teatri, spazi espositivi, visite guidate organizzate per l’occasione.

La manifestazione ha registrato ovunque una grande affluenza di pubblico. E’ stata organizzata in occasione delle Giornate Fai di Autunno 2022 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con la Delegazione FAI di Parma, grazie al sostegno di “Parma, io ci sto!”, con l’adesione delle principali istituzioni cittadine e grazie al prezioso supporto del gruppo di 40 Volontari per la Cultura che, insieme a una trentina di dipendenti comunali, nell’ambito del progetto “Hai tempo?”, hanno accolto i visitatori.

Sono stati ben 5.154 i visitatori, nel fine settimana, hanno affollato gli otto luoghi I like Parma che hanno registrato il tutto esaurito.

Tra questi, ha riscosso un grandissimo interesse da parte di cittadini e turisti la splendida Camera di San Paolo, eccezionalmente aperta al pubblico gratuitamente e con orario esteso anche alla sera di sabato. Con quasi 1.500 visitatori si è riconfermata uno dei luoghi più amati della città.

Tra le novità di questa edizione il pubblico ha particolarmente apprezzato la Chiesa di San Pietro Apostolo, con la bellissima facciata disegnata da Petitot, che ha attratto più di 1.000 persone. Palazzo Ferrari Pelati, con il suo affascinante salone da ballo, in un solo giorno di apertura ha raggiunto quasi 300 persone rendendo necessaria l’attivazione di gruppi supplementari di visita.

La Bottega storica Barilla ha richiamato, nel weekend, quasi 1.000 visitatori. Palazzo Rangoni Farnese, con lo scenografico scalone di rappresentanza, è stato visitato da quasi 800 persone, confermandosi una meta molto apprezzata. Molti visitatori, poi, hanno fatto tappa nel percorso sotterraneo della Galleria delle Fontane ed al Teatro Regio, con più di 200 partecipanti. Nella Chiesa di San Francesco del Prato, gioiello gotico di Parma, sono entrati più di 300 visitatori.

A fianco dei luoghi I like Parma hanno completato le aperture straordinarie del weekend anche il Giardino della Cavallerizza del Complesso della Pilotta che, vista l’enorme affluenza, ha prolungato l’apertura anche al pomeriggio del sabato con oltre 1.000 accessi e l’Orto Botanico dell’Università di Parma con 700 ingressi tra sabato e domenica.

Anche le esposizioni inserite nel programma di I like Parma e ospitate all’interno dei principali musei cittadini e in altri spazi d’arte, visitabili gratuitamente o con uno speciale biglietto ridotto, hanno avuto un enorme successo e apprezzamento di pubblico con oltre 7.000 ingressi nel weekend.

Quasi 400 le persone, infine, hanno preso parte alle visite guidate gratuite inserite nel programma.

Anche lo speciale programma I like Parma scuole ha ottenuto un grandissimo successo. In pochi giorni si è registrato il tutto esaurito: dal 12 al 14 ottobre oltre 1.000 bambini e ragazzi, per un totale di 48 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da 22 scuole di Parma e provincia, hanno partecipato a visite guidate, laboratori e itinerari alla scoperta delle meraviglie della città, avvicinandosi con curiosità e stupore all’archeologia, alla musica, all’arte e alla natura della città. Un ottimo risultato, quindi, che conferma la giusta direzione intrapresa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi ed alle numerose istituzioni culturali cittadine, nel voler proporre e sostenere un’offerta didattica gratuita in grado di attrarre e incentivare la partecipazione delle scuole alle iniziative culturali.

Infine nel weekend di I like Parma sono stati regalati, all’Infopoint di Piazza Garibaldi, oltre 1000 premi tra gadget e volumi d’arte a chi, tra grandi e piccini, ha visitato almeno tre degli otto luoghi I like Parma.

Il programma di aperture straordinarie e di eventi è stato realizzato in collaborazione con: Archeovea Impresa Culturale, ASP Ad Personam, Associazione Parma Color Viola, Azienda DOTT, Azienda TIER, Centro Studi Movimenti, Comitato per San Francesco del Prato, Complesso Monumentale della Pilotta, CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione, CSV Emilia, Diocesi di Parma, Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Magnani Rocca, Fondazione Monteparma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Infomobility Parma, Instagramers Parma, ISREC – Istituto Storico per la Resistenza e l’età Contemporanea, Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, Museo d’arte cinese ed etnografico, Museo Glauco Lombardi, Ordine Costantiniano di San Giorgio, Parma 360 – Festival della Creatività Contemporanea, Rete Cibo per Tutti e Università di Parma.

Si ringraziano: Arma dei Carabinieri, Prefettura di Parma, la famiglia Squarcia e la famiglia Furlotti per Palazzo Ferrari Pelati, i Volontari per la Cultura e le Volontarie in Servizio Civile Universale .