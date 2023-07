Grande successo per Imprese Aperte: oltre 1000 i visitatori negli appuntamenti di maggio e giugno

Grande successo di pubblico per la prima tranche di “Imprese Aperte”, il format innovativo ideato e sviluppato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma e il patrocinio del Comune di Parma.

È la cultura del saper fare il fulcro dell’iniziativa, che dopo la prima sperimentazione durante il biennio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, è giunta quest’anno alla terza edizione. Facendo tesoro delle esperienze passate, il format si rinnova tenendo fede alla missione originale: celebrare il ruolo chiave che la cultura d’impresa ricopre per il territorio, generando valore per le comunità che lo abitano.

Nella prima finestra temporale del progetto, tra i mesi di maggio e giugno, si sono svolti 58 appuntamenti: sono state numerose, quindi, le opportunità di partecipare alle visite guidate presso le 13 realtà imprenditoriali del territorio protagoniste di questa parte del calendario: Agugiaro & Figna Molini, Allodi, Barilla, CEPIM, Coppini Arte Olearia, Dallara, Davines, Erreà, F.lli Galloni, Parmacotto, Salumificio Trascinelli Pietro, Sidel e Torrcaffè.

Sono stati 1.100 i visitatori che hanno preso parte agli appuntamenti, tra cittadini, studenti e turisti alla scoperta delle eccellenze note e quelle più nascoste di Parma. Il format ha richiamato a sé un pubblico variegato non solo dal punto di vista anagrafico: oltre ai cittadini di Parma e del territorio parmense, diversi sono stati infatti i visitatori provenienti da regioni limitrofe, che hanno voluto approfondire da vicino la lunga storia di tradizione e innovazione che caratterizza il nostro territorio.

L’edizione 2023 vede protagoniste nel complesso 40 realtà, in aumento rispetto alle 28 dello scorso anno, espressione del tessuto produttivo di Parma: Agugiaro & Figna Molini, Allodi, Angelus, Autocentro Baistrocchi, Barilla, Bonatti, Bugnion, CEPIM, CFT Group, Consorzio Agrario di Parma, Coppini Arte Olearia, Crown, Dallara, Davines, Dulevo International, Elantas Europe, Erreà, Esperta, F.lli Galloni, Fepa, Food Farm 4.0, Hi-Food, La Giovane, Laminam, Laterlite, Lincotek, Monte delle Vigne, Mutti, Opem, Parmacotto, Parmalat, Puratos, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto, Sacmi Beverage, Salumificio Trascinelli Pietro, Sidel, Torrcaffè, Transfer Oil, Zatti Top Class.

Focus sugli studenti

Il programma proseguirà in autunno anche con un calendario dedicato esclusivamente agli studenti universitari e degli ITS (Istituti Tecnici Superiori). L’iniziativa, che verrà presentata durante il Job Day dell’Università di Parma del 22 settembre, vuole essere una ulteriore occasione di orientamento per far conoscere ai giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro le eccellenze imprenditoriali e le opportunità professionali offerte dalle aziende del territorio.

Il calendario autunnale

Il secondo ciclo di eventi ripartirà a inizio settembre per proseguire lungo tutti i mesi di ottobre e novembre. Il calendario completo è consultabile sul sito web www.impreseaperteparma.com.

È possibile partecipare gratuitamente agli appuntamenti previa prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite o app Parma 2020+21.

Gli appuntamenti del mese di settembre saranno prenotabili a partire dal 28 agosto.

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@impreseaperteparma.com