Grandi artisti per la XVII edizione di “Musica in Castello”, la rassegna itinerante al via giovedì 1° luglio

Francesco De Gregori, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Lodo Guenzi, Alberto Fortis, Fabrizio Bosso e poi ancora Leonardo Manera, Andrea Pennacchi, Valerio Lundini, Enrico Mentana, Walter Veltroni e Joe Bastianich: sono questi alcuni dei nomi di punta dell’edizione 2021 di “Musica in Castello”.

Musica e dibattiti, danza e conversazioni, libri e risate: sono gli ingredienti della XVIII edizione, che torna dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19.

Organizzata dall’associazione Piccola Orchestra Italiana, sotto la direzione artistica di Enrico Grignaffini e la collaborazione di Marco Gerboni, “Musica in Castello” prenderà il via giovedì 1° luglio a Casalmaggiore (CR) – dove tra i protagonisti ci sarà anche il contrabbassista di Bob Dylan – e si concluderà sabato 4 settembre a Salsomaggiore, accompagnando l’estate del pubblico di quattro regioni, sei province e ventiquattro comuni.

Un’estate ricchissima con ventisei eventi – tutti gratuiti – fra castelli, piazze e antichi borghi di ventiquattro comuni, divisi fra sei provincie e quattro regioni.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria. È possibile fare un’offerta per “Dynamo Camp”, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.

“Voglio ringraziare tutti i sindaci e gli amministratori che hanno creduto nella nostra grande voglia di ripartenza, sostenendo come di consueto Musica in Castello che, come è noto, è organizzata da un gruppo di volontari ed è a ingresso gratuito – spiega Enrico Grignaffini, direttore artistico della rassegna -. Abbiamo iniziato a lavorare a questa edizione nel periodo pasquale, fra molte incertezze dovute all’andamento della pandemia, pensando a una edizione in tono minore. Invece siamo riusciti a organizzare tantissimi eventi e a portare nomi di assoluto rilievo. Speriamo che il pubblico possa apprezzare questa nuova edizione e trascorre finalmente serate spensierate in nostra compagnia”.

“Esprimo davvero grande soddisfazione perché Musica in Castello rappresenta un segnale di ripartenza importante dopo un momento molto complicato. E lo facciamo dando risalto ai nostri territori e alla cultura – spiega Francesco Trivelloni, sindaco di Fontanellato, Comune capofila -.

Il fatto che gli eventi siano gratuiti naturalmente è un valore aggiunto. Saranno eventi di qualità elevatissima che si svolgeranno come sempre in luoghi suggestivi. Non vogliamo però trascurare la sicurezza, purtroppo non sarà un’edizione normale, perché la pandemia non è passata e abbiamo bisogno di seguire scrupolosamente alcune precauzioni. Quindi il numero dei posti sarà ridotto rispetto alle edizioni precedenti e le procedure per l’ingresso più rigide. Rimane comunque un bel passo verso una vita più normale tra cultura, spettacolo e bellezza dei territori”.

Info: 348.1234317; www.musicaincastello.it; prenotazioni esclusivamente a questo link: https://musicaincastello.prenotime.it

Il programma:

Giovedì 1° Luglio, ore 21,30 – Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi

THOM CHACON, voce – TONY GARNIER, contrabbasso – PAOLO ERCOLI, pedal steel, dobro, mandolino

Marigolds and ghosts – Uno dei più grandi songwriter americani, accompagnato dal contrabbassista di Bob Dylan. In collaborazione con Pro Loco Casalmaggiore

Venerdì 2 Luglio, ore 21,30 – Traversetolo (PR), Corte Agresti

ALEX INFASCELLI e Massimo Cervelli – M. Maroutian, voce – E. Trombi, chitarra

Mi chiamo Francesco Totti – il regista che è passato da Kubrick a Totti vincendo (anche) due David di Donatello….

Sabato 3 Luglio, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza G. Garibaldi

TOM CHACON e Tony Garnier, contrabbasso – FRANCESCO DE GREGORI e Carlo Gaudiello, pianoforte

Banditi e campioni – Epopea dei fuorilegge sulle strade della musica

Venerdì 9 Luglio, ore 21,30 – Felino (PR), Fraz. Sant’Ilario Baganza, Corte Sant’Ilario

WALTER VELTRONI e Massimo Cervelli – Duo di Picche

…una vita tra politica, cinema, giornalismo e scrittura – LibrInCastello

Giovedì 15 Luglio, ore 21,30 – San Secondo P.se (PR), Piazza Mazzini

ANDREA SANTONASTASO

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti – Monologo disegnato, dedicato al più grande di tutti: Andrea Pazienza

Venerdì 16 Luglio, ore 21,30 – Busseto (PR), Cortile delle Scuderie di Villa Pallavicino

LEONARDO MANERA – Empty Bottles Band

Sul palco sembri diverso

Sabato 17 Luglio ore 21,30 – Fontanellato (PR), Cortile Centro Cardinal Ferrari

TERESA CIABATTI – Major Seven Swing

Sembrava bellezza – LibrInCastello

Mercoledì 21 Luglio, ore 21,30 – Pontremoli (MS), Piazza della Repubblica

JAMES MADDOCK – Brian Mitchell, tastiere e fisarmonica – Max Malavasi, batteria

La New York del rocker di Leicester

Giovedì 22 Luglio ore 21,30 – Soragna (PR), Giardino di Palazzo Braibanti, piazzetta Riccio da Parma

ENRICO RUGGERI

Un gioco da ragazzi – LibrInCastello

Sabato 24 Luglio ore 21,30 – Zibello (PR), chiostro Convento Padri Domenicani

ENRICO MENTANA – TOMMASO LABATE – MASSIMO CERVELLI – Andrea Parodi Zabala & Alex Kid Gariazzo

Giornalismo fra amici: da Sor Perozzi a Mentana e Labate

Lunedì 26 Luglio, ore 21,30 – Sissa-Trecasali (PR), parco Rocca dei Terzi

FABRIZIO BOSSO, tromba – JULIAN OLIVER MAZZARIELLO, pianoforte

Tandem – Una miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magnifiche, lirismo ed energia pura.

Mercoledì 28 Luglio, ore 21,30 – Lesignano de’ Bagni (PR), Parco ex Terme

ALEX BRITTI – Special guest Flavio Boltro

Alex Britti in concerto

Giovedì 29 Luglio, ore 21,30 – Rivergaro (PC), Fraz. Rallio di Montechiaro, piazzetta Chiesa di S. Ilario

MARCO GERBONI, sassofoni – SIMONE ZANCHINI, fisarmonica

Latin Mood – Musiche di E. Nazareth, J. Girotto, A. Piazzolla nell’anniversario della nascita

Sabato 31 Luglio, ore 21,30 – Alseno (PC), Fraz. Castelnuovo Fogliani, Villa Sforza Fogliani

REMO ANZOVINO

Piano solo

Mercoledì 4 Agosto, ore 21,30 – Bagnone (MS), Piazza Roma

ALEX KID GARIAZZO, chitarra, voce – CARLOT-TA, voce, tastiere – CECILIA, arpa, voce

The Alpalachians – Il folk americano incontra il songwriting europeo fra traditional e ballate acustiche

Giovedì 5 Agosto, ore 21,30 – Sorbolo Mezzani (PR), Piazzetta Centro Civico

MUSICA DA RISPOSTIGLIO

Viaggiatori

Lunedì 16 Agosto, ore 21,30 – Parma, Parco della Musica

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

Canzoni carine e altre meno

Martedì 17 Agosto, ore 21,30 – Piadena Drizzona (CR), Chiostro del Palazzo Comunale

LODO GUENZI

Chiacchiere con chitarrino – Parole e musica di e con…

Venerdì 20 Agosto, ore 21,30 – Fontanellato (PR), Piazza Verdi

ANDREA PARODI ZABALA – Borderlobo feat Raffaele Kohler, tromba

La canzone d’autore italiana incontra il rock a stelle e strisce

Mercoledì 25 Agosto, ore 21,30 – Fontevivo (PR), Chiostro Collegio dei Nobili

ROBERTA DI MARIO

A new beginning – Il suono dopo il silenzio

Sabato 28 Agosto, ore 21,30 – Fidenza (PR), corte delle feste di Palazzo Orsoline

ALBERTO FORTIS

Piano e voce

Domenica 29 Agosto, ore 21,30 – Campagnola Emilia (RE), Piazza Roma

ANDREA PENNACCHI

Una serata con Pennacchi, Pojana e i suoi Fratelli

Lunedì 30 Agosto, ore 21,30 – Sarzana (SP), Piazza De André

ME PEK E BARBA

Favola umida

Martedì 31 Agosto, ore 21,30 – Noceto (PR), parco Castello della musica

PARMA BRASS – E. Giardina, S. Olari, L. Gambini

This Will Be – An everlasting love

Giovedì 2 Settembre, ore 21,30 – Medesano (PR), Parco Villa Caplèra

JOE BASTIANICH & La Terza Classe

An evening with

Sabato 4 Settembre, ore 21,30 – Salsomaggiore Terme (PR), Pinko Arena di Parco Mazzini

imPERFECT DANCERS COMPANY – Coreografie di Walter Matteini

Mondi sommersi

Evento in collaborazione con il Festival @cqueChePassione