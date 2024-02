Grave incidente sul lavoro in una ditta di Parma, vittima un autista morto in drammatiche circostanze

Apprendiamo, questa mattina, con estremo dolore la notizia della morte di un lavoratore autista di una azienda di autotrasporto che svolge la propria attività presso i magazzini della Number 1 di Parma.

Un’altra vita perduta, un altro dolore per un’intera famiglia che si doveva evitare!

Come organizzazioni sindacali rivolgiamo prima di tutto il nostro pensiero alla vittima e ai suoi cari ed esprimiamo il cordoglio e la vicinanza di tutti i lavoratori.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità giudiziarie.

Da troppo tempo denunciamo la vera e propria emergenza che investe le sicurezza del lavoro ed anche in questa triste circostanza non possiamo non rinnovare la richiesta di un impiego maggiore di risorse per aggiornare le misure a tutela dei lavoratori.

A Parma sono morte di lavoro dal 31/12/2022 al 31/12/2023, 12 persone. Il dato regionale complessivo vede rispetto al 2023 un aumento delle morti del 3,4%.

La dignità di una persona passa dal lavoro, ma non c’è nessuna dignità nel mettere in pericolo la propria vita lavorando.

Le segreterie territoriali FILT CGIL, FIT CISL e ADL COBAS