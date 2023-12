Gravel Gourmet: la pedalata con gusto torna nelle Valli di Parma l’11 e 12 maggio

I sapori della Food Valley italiana e gli incantevoli paesaggi delle Valli di Parma stanno per tornare protagonisti di una nuova indimenticabile esperienza all’insegna del gravel.

Gravel Gourmet, l’evento che coniuga cicloturismo e gusto, torna in calendario nel 2024, dopo l’annullamento dell’edizione 2023 a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nella scorsa primavera.

L’appuntamento per gli amanti del buon cibo e della bici gravel da vivere come mezzo per scoprire le bellezze del territorio è per sabato 11 e domenica 12 maggio 2024. Saranno i paesaggi dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense il teatro di una giornata all’insegna dello Slow Mix tutto emiliano. I comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo rilanciano infatti l’invito per un appuntamento che unisce percorsi gravel, paesaggi meravigliosi e sapori inconfondibili con sfiziose merende proposte da produttori, ristoratori e chef locali.

“Dopo un anno di stop a causa del maltempo torna Gravel Gourmet con lo spirito che l’ha sempre contraddistinta – commentano Milena Bettocchi e Beppe Salerno, co-organizzatori di Gravel Gourmet -. Due giorni per promuovere il territorio delle Valli di Parma, il piacere di assaporare dei luoghi incantevoli in sella alla propria bici, scoprendo i sapori genuini della cucina emiliana”.

“Gravel Gourmet torna con un rinnovato entusiasmo e la voglia di offrire ai partecipanti un’esperienza unica: gustare il buono e vivere il bello del nostro territorio – sottolinea l’assessore al Turismo dell’Unione Pedemontana s sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Un territorio nel cuore della Food Valley, con prodotti enogastronomici conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ricco di storia e cultura. Gravel Gourmet permette di assaporare le Valli di Parma pedalando in modo dolce implementando l’offerta di un turismo slow e sostenibile”.

Il format di Gravel Gourmet si conferma su due giornate, con un primo gustoso antipasto in programma sabato 11 maggio a cui seguirà il main event di domenica 12. Le Valli di Parma sono il centro della produzione di Parmigiano Reggiano e Prosciutto Crudo di Parma, ma anche la casa di eccellenze come il salame di Felino, la passata di pomodoro, la pasta, il Lambrusco e la Malvasia, tutti prodotti che sarà possibile degustare nelle merende che hanno reso famosa Gravel Gourmet, organizzate da A.S.D. Happy Trail MTB in collaborazione con le realtà locali.

Anche quest’anno, i partecipanti potranno scegliere fra percorsi adatti a diversi livelli di allenamento e preparazione, ma Il bello di Gravel Gourmet è che si pedala senza fretta: fra una merenda e l’altra, c’è sempre tempo per una chiacchiera, una foto, o per lasciarsi incantare dalla natura e dai profumi.

ISCRIZIONI AL VIA DAL 18 DICEMBRE

Le iscrizioni per l’edizione 2024 di Gravel Gourmet apriranno ufficialmente lunedì 18 dicembre 2023 sul sito www.gravel-gourmet.it. Chi vorrà iscriversi avrà l’opportunità di scegliere tra diversi pacchetti, prendendo parte ad entrambe le giornate o soltanto a quella della domenica.

Per coloro che si erano già iscritti all’edizione 2023 c’è la possibilità di confermare la propria iscrizione, senza alcun costo aggiuntivo, entro il 29 febbraio 2024. Qualora, invece, si fosse impossibilitati a prendere parte all’edizione 2024 c’è la possibilità di cedere la propria iscrizione con un cambio nominativo, anche in questo caso senza l’aggiunta di costi aggiuntivi.

Per chi si iscrive la prima volta c’è invece una finestra ad un prezzo agevolato (55 € per la giornata di domenica, 85 € per l’intero weekend) che si concluderà il 31 gennaio 2024, o all’esaurimento dei primi 50 numeri a disposizione. A partire dal 1° febbraio 2024 il prezzo salirà a 75 € per la domenica e 105 € per il weekend.

Inclusi nel prezzo sono la possibilità di scegliere tra cinque percorsi (due il sabato e tre la domenica), sei merende gourmet (due il sabato e quattro la domenica), servizio meccanico di supporto, lavaggio bici, gift bag e gadget sponsor, servizio fotografico EnduPix e servizio di trasporto per acquisti gastronomici effettuati lungo il percorso.

Inoltre, per chi vorrà vivere l’esperienza con un accompagnatore o accompagnatrice non pedalante, sarà possibile acquistare pacchetti dedicati, con l’opportunità di visitare i Musei del Cibo delle Valli di Parma e degustare le prelibatezze proposte nelle merende. Una possibilità in più per rendere indimenticabile il weekend di Gravel Gourmet.