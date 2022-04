Gravel Gourmet: nelle Valli di Parma il territorio si scopre pedalando

Gravel Gourmet (21-22 maggio 2022) è il fiore all’occhiello del programma di eventi del territorio delle Valli di Parma, in cui storia, arte, natura ed enogastronomia si fondono alla perfezione. L’Unione Pedemontana del Parmense punta proprio sul cicloturismo come chiave della promozione turistica

L’Italia è un Paese meraviglioso, dove ogni angolo nasconde uno scrigno, a volte ancora inesplorato, di bellezza e sapori. Promuovere questo tesoro è la sfida da affrontare per tutte le amministrazioni e gli operatori turistici italiani, trovando una chiave di lettura originale ed efficace.

Nelle Valli di Parma, dove si fondono insieme eccellenze enogastronomiche, ricchezze artistiche, storiche e naturali, paesaggi mozzafiato e l’accoglienza tipica dell’Emilia-Romagna, si è scelto di puntare sulla bicicletta come veicolo chiave della promozione turistica. Da questa intuizione è nata Gravel Gourmet, l’evento che vedrà la prima edizione il prossimo 21-22 maggio nei comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino e Traversetolo.

“Gravel Gourmet vuole essere la pietra miliare di un nuovo inizio – sottolinea la sindaca di Collecchio e assessore al Turismo dell’Unione Maristella Galli -, reso possibile dal neonato Servizio turistico associato e dagli eventi che possiamo ideare, realizzare e pubblicizzare grazie all’imposta di soggiorno, che ci permette di investire risorse importanti per la promozione delle ricchezze storico-culturali ed enogastronomiche di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo”

D’altronde la bicicletta rappresenta il mezzo perfetto per immergersi in un territorio, conoscendone le bellezze. “Andare in bicicletta rende felici e questo è per noi già un ottimo motivo per salire in sella – sottolinea il Sindaco di Felino Filippo Casolari –. La nostra filosofia di condividere il nostro territorio e la nostra cultura enogastronomica vale anche per gli appassionati delle due ruote, ed è per questo che abbiamo deciso di dar vita a Gravel Gourmet, evento che coniuga perfettamente questo nostro desiderio e permetterà di trascorrere due giornate all’aria aperta, intrecciare relazioni e scoprire luoghi”.

Le Valli di Parma sono un’area ricca di spunti e interessi, a cominciare proprio dalle eccellenze enogastronomiche come il Prosciutto Crudo di Parma, il Parmigiano Reggiano, il salame di Felino, la pasta e il pomodoro. Ma le Valli di Parma sono molto altro: scorci paesaggistici tra prati e colline, bellezze architettoniche ricche di storia e tradizione, natura incontaminata. Un territorio che ha molto da dire e da raccontare e ha cominciato a farlo nelle ultime settimane attraverso il lancio del portale vallidiparma.it.

“Il territorio dell’Unione Pedemontana Parmense offre ai turisti percorsi storico-culturali ed enogastronomici di grande pregio – sottolinea il Sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Gravel Gourmet è un’opportunità per esplorarlo e gustarlo da una prospettiva diversa e insolita, in sella ad una bicicletta, partecipando a una “gara non competitiva” dove il premio è poter passare un weekend rilassante, fra sapori, emozioni e sensazioni piacevoli”.

Sul nuovo portale vallidiparma.it è possibile trovare informazioni sugli eventi del territorio, i Musei da visitare, i prodotti tipici dell’area ma anche sulla cultura e la storia e ancora proposte di itinerari naturalistici tra il Parco Fluviale del Taro e i Parchi del Ducato. Gravel Gourmet offrirà un gustoso assaggio di tutto questo: tra una pedalata e l’altra, i partecipanti alla prima edizione avranno l’occasione di innamorarsi di quest’angolo di paradiso, scoprendo piccoli tesori lungo i cinque percorsi proposti dagli organizzatori tra la giornata di sabato 21 maggio e quella di domenica 22 maggio.

“Gravel Gourmet sposa a pieno titolo la filosofia di viaggio del turismo lento, che permette di assaporare, letteralmente, i territori sotto tanti punti di vista. E Traversetolo offre sicuramente prelibatezze che i ciclisti potranno degustare, ma anche vero proprio cibo per l’anima, con i suoi luoghi d’arte e i suoi musei”, afferma il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto.

DUE GIORNI DI EMOZIONI GRAVEL

Il programma di Gravel Gourmet propone diversi percorsi, adatti a qualsiasi livello di preparazione, su fondi misti di sterrato e asfalto. Sabato 21 maggio si potrà pedalare su due anelli con partenza da Traversetolo e arrivo a Oinoe, la città del vino: un anello di 52 km a cui i più volenterosi e allenati potranno aggiungerne un secondo, di 30 km, per arrivare a 82 km complessivi. Un piccolo assaggio per scaldare le gambe e cominciare ad immergersi negli splendidi scenari delle Valli di Parma.

Nella giornata di domenica 22 maggio saranno invece tre i percorsi fra cui scegliere: il corto da 50 km e 800 metri di dislivello, il medio da 80 km e 1280 metri di dislivello e il lungo da 125 km e 2480 metri di dislivello. La Corte di Giarola, sede del Museo del Pomodoro e del Museo della Pasta, oltre che sede e centro visite del Parco Fluviale Regionale del Taro, sarà la suggestiva cornice della partenza e dell’arrivo di tutti i percorsi con il suo stile rurale medievale. Più della metà del tempo in sella sarà su tratti di sterrato tra boschi, calanchi e sentieri, per un’esperienza gravel ricca di emozioni e divertimento.

COME ISCRIVERSI

È possibile iscriversi alla prima edizione di Gravel Gourmet sul sito www.gravel-gourmet.com. Gli organizzatori hanno messo a disposizione diversi pacchetti per personalizzare il proprio week-end in base a quando si desidera arrivare e partire, a quanto si vuole pedalare e a quanto si vuole godere delle prelibatezze locali, sia nelle merende gourmet che nei ristori finali.

