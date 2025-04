Green Day allo Spip: il team PFT di ATS e Raytec Vision in azione

In occasione del PFT Leadership Meeting 2025, ospitato quest’anno da Raytec Vision, il team del gruppo PFT – Packaging & Food Technology di ATS Corporation ha scelto di unire strategia e sostenibilità con una speciale iniziativa a favore del territorio: il Green Day.

Nella giornata di ieri le prime linee delle aziende PFT, insieme ai dipendenti di Raytec Vision, sono scesi in campo per un’attività di volontariato ambientale, dedicandosi alla pulizia del quartiere SPIP di Parma dove ha sede Raytec Vision. Divisi in squadre i partecipanti hanno raccolto numerosi rifiuti abbandonati lungo le strade e nei dintorni delle aree industriali, contribuendo in modo concreto a rendere il quartiere più pulito e accogliente.

Un gesto semplice, ma dal forte significato: guidare con l’esempio, promuovendo valori come la responsabilità sociale, la cura del territorio e la sostenibilità.

“È stato bello vedere così tante persone, provenienti da aziende diverse, lavorare fianco a fianco per un obiettivo comune. Il Green Day è il simbolo di un impegno che parte dalle persone e guarda al futuro” dichiara il team organizzatore dell’evento.

L’iniziativa si inserisce all’interno di tre giornate di confronto e collaborazione tra le aziende del gruppo PFT di ATS che ogni anno si riuniscono per definire strategie e obiettivi condivisi in vista del nuovo anno fiscale.

Quest’anno Parma e il quartiere SPIP sono stati al centro di questo importante momento, non solo come sede operativa, ma anche come comunità da valorizzare.

Un sentito grazie a tutti i partecipanti per l’energia e la dedizione dimostrate.

Insieme, per un domani più verde.