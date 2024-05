Gruppo Chiesi: accordo con lo svedese Karolinska Institutet

Il Gruppo Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, è lieto di annunciare la firma di una lettera d’intenti con il Karolinska Institutet, una delle università mediche più importanti al mondo. L’accordo conferma la volontà delle due organizzazioni di unire gli sforzi al fine di sviluppare soluzioni terapeutiche per le sfide sanitarie più urgenti.

Questa importante collaborazione tra Chiesi e Karolinska Institutet (KI) ha l’obiettivo di accelerare l’attività di ricerca e sviluppo nell’area delle malattie respiratorie, delle malattie rare, delle patologie correlate alla prematurità e delle cure specialistiche.

Il Gruppo Chiesi e KI condivideranno idee, conoscenze e risorse al fine di trasformare più velocemente le scoperte scientifiche in soluzioni terapeutiche concrete. Le due realtà hanno l’obiettivo comune di favorire il progresso scientifico e migliorare il percorso di cura dei pazienti attraverso un lavoro congiunto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione.

Fabrizio Conicella, Head of Center for Open Innovation and Competence del Gruppo Chiesi, ha dichiarato: “Riteniamo che la collaborazione con un centro accademico di tale eccellenza e fama mondiale offrirà notevoli opportunità non solo per velocizzare la nostra pipeline, ma anche per esplorare e introdurre modalità di collaborazione innovative tra università e aziende”.

Mark Parry-Billings, Head of Drug Development di Chiesi e Site Head of R&D operations di Chiesi presso il Karolinska Science Park, ha commentato: “Siamo davvero contenti di compiere un ulteriore passo insieme al KI attraverso questo accordo, che farà leva sui successi ottenuti in passato e pone le basi per una collaborazione di ricerca e sviluppo dinamica, in una serie di ambiti scientifici mirati, tra cui, ad esempio, quello della medicina traslazionale”.

Åsa Wheelock, membro del Consiglio di amministrazione dell’alleanza Chiesi-KI e responsabile dell’Unità di Medicina Respiratoria del Dipartimento di Medicina di Solna del KI, ha affermato: “Siamo entusiasti di intraprendere con il Gruppo Chiesi questa collaborazione strategica, che riflette il nostro comune impegno per il progresso della ricerca scientifica e il miglioramento dei percorsi di cura dei pazienti. KI e Chiesi condividono una lunga storia di successi nel campo delle malattie respiratorie e della neonatologia. Questa alleanza costituisce una solida base per ampliare la nostra collaborazione, oltre a quella già in corso, volta alla creazione di un sottogruppo di pazienti che si identificano nello spettro dell’asma-BPCO. Questo accordo sottolinea l’impegno del Karolinska Institutet nel trasformare la ricerca d’avanguardia in soluzioni concrete che rispondano ai bisogni dei pazienti di tutto il mondo”.

Attraverso questa collaborazione, il Gruppo Chiesi e il KI potranno guidare l’innovazione, accelerare la scoperta scientifica e, inoltre, migliorare i risultati per i pazienti nelle aree in cui esistono bisogni non ancora soddisfatti.

Informazioni sul Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche.

Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente. Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, siamo parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035.

Chiesi, che vanta oltre 85 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.000 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito Web: www.chiesi.com

Informazioni sul Karolinska Institutet (KI)

Tra le più importanti università mediche al mondo, il KI detiene la quota maggiore dell’intera ricerca medica accademica condotta in Svezia. Il KI dispone inoltre della più ampia offerta formativa del Paese nel campo della medicina e delle scienze. La ricerca si estende all’intero campo biomedico – dalla ricerca sperimentale di base agli studi clinici in collaborazione con il sistema sanitario.