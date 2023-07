Gruppo Chiesi: Alessandro Chiesi è il nuovo Presidente, la Vicepresidenza a Maria Paola Chiesi

Chiesi Farmaceutici annuncia la nomina di Alessandro Chiesi a Presidente del Gruppo. Maria Paola Chiesi assume al contempo la Vicepresidenza.

Alessandro Chiesi è nato a Parma 56 anni fa, è sposato, ha 5 figli. Ha iniziato il suo percorso in azienda quasi trent’anni fa, lavorando prima nel settore delle fusioni e acquisizioni (M&A) e poi, con responsabilità crescenti, nella supervisione delle attività commerciali europee e globali ed ha sviluppato un team di successo e appassionato, capace di costruire un business sostenibile e una presenza di fiducia per i nostri pazienti.

Sposata, tre figli, Maria Paola Chiesi è entrata in azienda nel 1995. Ha dato una dimensione internazionale al marketing e ha delineato il percorso di pianificazione strategica del Gruppo. Nel 2015 ha creato e ha assunto la guida del dipartimento di Shared Value & Sustainability, che monitora e misura gli impatti dell’azienda su ambiente e società e attua piani di miglioramento. A questa funzione si devono la modifica dello statuto di Chiesi, diventata Società Benefit, e l’ottenimento della certificazione B Corp. Maria Paola è anche Presidente della Fondazione Chiesi.

“Raccogliamo il testimone con rispetto e gratitudine e con la consapevolezza dei grandi risultati raggiunti – ha commentato Alessandro Chiesi -. Con Maria Paola sentiamo forte la responsabilità di continuare a seminare su questo terreno fertile, impegnandoci, insieme al Board e a tutto il Gruppo Chiesi, ad anticipare i cambiamenti in un settore, quello della salute, in rapida evoluzione e accompagnando l’azienda verso una nuova fase di espansione a livello globale”.

Alberto Chiesi

Chiesi, gruppo biofarmaceutico certificato B Corp fortemente orientato alla ricerca, è oggi presente in 31 Paesi con un fatturato pari a 2 miliardi e 749 milioni di euro.

“È con viva emozione che oggi affidiamo ad Alessandro e Maria Paola la Presidenza e la Vicepresidenza del Gruppo – ha aggiunto Alberto Chiesi –. Sono stati decenni in cui abbiamo lavorato con risultati eccellenti, portando Chiesi ad essere una realtà competitiva a livello mondiale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questi successi auspicando, con mio fratello Paolo, che questa nomina – insieme al recente ingresso del nuovo CEO, Giuseppe Accogli – aggiunga ulteriore linfa al nostro Gruppo per dare così inizio ad un nuovo entusiasmante percorso”.

Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche.

Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente.

Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale.

Come B Corp certificata dal 2019, siamo parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035.

Chiesi, che vanta oltre 85 anni di esperienza, ha sede a Parma, opera in 31 Paesi, e conta oltre 6.500 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.