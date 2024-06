Gruppo Chiesi, “Circularity”: un progetto di economia circolare per la comunità di Parma

Con il Circularity Market in programma sabato 8 e domenica 9 giugno presso gli spazi di via Palermo, il Gruppo Chiesi, con la preziosa collaborazione di CSV Emilia, lancia ufficialmente il progetto Circularity. L’idea è semplice: offrire una nuova vita agli oggetti che si trovano attualmente nel sito Chiesi in via Palermo. Uno spazio che, a partire da fine estate, sarà interessato da un profondo intervento di rigenerazione urbana, con un cantiere attivo fino al 2027. Lo storico sito industriale di Chiesi in via Palermo, inaugurato l’8 ottobre 1955, ospita oggi oltre 2.300 articoli, perlopiù arredi (come, ad esempio, armadi, scrivanie, sedie, cassettiere). Sebbene in ottime condizioni, questi oggetti sarebbero destinati al macero: per limiti di spazio, infatti, solo il 5% può essere riutilizzato in altre sedi aziendali. Per ovviare a questo problema ed evitare sprechi, il Gruppo Chiesi ha così avuto l’idea di lanciare il progetto Circularity che permetterà di ridare vita al 75% degli arredi.

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

A illustrare il pensiero alla base del progetto è il dr. Andrea Chiesi, Head of Special Projects del Gruppo Chiesi: «Circularity è un progetto articolato che si alimenta di due concetti: il primo è quello di economia circolare, perché parliamo di un microsistema che vuole fare leva sulla condivisione, sul recupero e sul riutilizzo di oggetti. L’altra parola chiave è comunità, perché, attraverso azioni concrete, vogliamo avere un impatto sul territorio in cui operiamo, con un’attenzione particolare nei confronti del Quartiere San Leonardo, che ci ospita dal 1955 e dove tuttora il Gruppo Chiesi ha il suo cuore, tra stabilimento produttivo, Centro Ricerche e Headquarter. Circularity risponde alla logica di creazione di valore condiviso, che è integrata nella visione strategica e di business del Gruppo Chiesi: produce infatti un beneficio per la città di Parma e per l’ambiente. È un progetto che contribuisce a rafforzare ulteriormente la nostra connessione con la comunità locale e che si connota come un segnale di apertura, coerentemente con la traiettoria di sviluppo che vogliamo imprimere alla via Palermo del futuro, dove coesisteranno spazi di lavoro privati e spazi di socialità pubblici».

Il progetto Circularity è piuttosto articolato, sia nella forma sia per le differenti tipologie di pubblico a cui si rivolge. Nel caso della donazione, che copre il 55% degli arredi oggi presenti nel sito Chiesi di via Palermo, gli stakeholder coinvolti sono i cittadini di Parma (e del Quartiere San Leonardo in particolare), gli enti del Terzo Settore e il mondo della Scuola. La vendita, nella percentuale del 20% degli arredi, è invece riservata ai collaboratori di Chiesi Farmaceutici e della filiale commerciale Chiesi Italia.

CSV EMILIA, PARTNER FONDAMENTALE

A rendere possibile il progetto Circularity, che presenta notevoli complessità, è la collaborazione con CSV Emilia (Centro Servizi per il Volontariato), con cui il Gruppo Chiesi ha avviato da anni un proficuo dialogo, come testimonia il progetto del volontariato aziendale, attivo dal 2015. Una partnership declinata su più livelli: dall’aiuto nell’individuare le associazioni e gli Enti del Terzo Settore potenzialmente interessati a ricevere gratuitamente arredi, alla cura degli aspetti logistico/organizzativi del Circularity Market, attraverso il coinvolgimento dei propri volontari. Un altro aspetto importante è la gestione delle donazioni ai cittadini, alle realtà del terzo settore e alle Scuole, dato che gli oggetti che il Gruppo Chiesi ha destinato al progetto Circularity sono ora nella totale disponibilità di CSV Emilia.

Così Arnaldo Conforti, Direttore di CSV Emilia, commenta l’iniziativa: «Circularity è l’ennesima dimostrazione di come Chiesi continui a essere un agente di sviluppo per il territorio, capace di mantenere vive e solide le sue radici locali pur essendo diventata un’azienda di respiro internazionale. Il Circularity Market è un’iniziativa innovativa che promuove la partecipazione dei cittadini, invitandoli a essere parte attiva e responsabile della visione collettiva della propria comunità. Questa attività rappresenta un’ulteriore tappa di un lungo cammino che, ormai da tanti anni, ci vede impegnati insieme a Chiesi nel condividere valori e strategie attraverso azioni concrete».

CIRCULARITY MARKET

Il progetto Circularity vivrà il suo primo momento nel weekend dell’8 e del 9 giugno, con il Circularity Market allestito nel piazzale dello storico sito industriale di Chiesi in via Palermo. Sia sabato che domenica, l’area sarà liberamente accessibile ai cittadini di Parma (ingresso consentito da via Chiesi, 1), dalle h 9:30 alle h 12:30 e dalle h 14:30 alle h 17:30. Saranno esposti oltre 300 arredi, tra sedie, scrivanie, armadi, cassettiere e altri oggetti (ad esempio, lampade, attaccapanni, portaombrelli), un numero superiore al 10% del totale degli arredi oggi presenti in via Palermo. Ogni persona potrà scegliere fino a un massimo di due oggetti, che riceverà, a titolo totalmente gratuito, da CSV Emilia. Essendo alcuni arredi di dimensioni importanti, nelle fasce orarie 12:30-14:30 e 17:30-18:30 sarà consentito l’accesso ad auto e furgoni privati, per il ritiro degli arredi precedentemente assegnati.

Per i più piccoli, sono previste attività di animazione, a cura delle Associazioni “Scambiamente” e “Per ricominciare”. Per chi lo desidera, inoltre, ci sarà la possibilità di visitare la mostra “Past, Present, Future”.

DONAZIONE A ENTI DEL TERZO SETTORE E MONDO DELLA SCUOLA

La maggior parte (circa 1.200 oggetti degli arredi da ufficio e degli oggetti mobili conservati negli spazi Chiesi di via Palermo è messa gratuitamente a disposizione di associazioni ed Enti del Terzo Settore, individuati grazie al contributo fondamentale di CSV Emilia, e del mondo della Scuola. A oggi, già oltre la metà degli arredi destinati alla donazione è stato prenotato da realtà del terzo settore o istituti scolastici.

VENDITA DIRETTA AI COLLABORATORI

Per rispondere a un’esigenza espressa dai collaboratori di Chiesi Italia e di Chiesi Farmaceutici, che in passato hanno lavorato negli spazi di via Palermo, il Gruppo ha deciso di riservare alla vendita circa 450 arredi (circa il 20% di quelli presenti nel sito). L’attività, che partirà con l’inizio dell’estate e proseguirà per sei mesi, verrà gestita attraverso una marketplace app creata ad hoc, ad uso esclusivo della popolazione aziendale di base in Italia. La vendita sarà a prezzi di favore.

Informazioni sul Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche.

Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente. Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, siamo parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra entro il 2035.

Chiesi, che vanta oltre 85 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.000 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito Web: www.chiesi.com