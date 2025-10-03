Gruppo Chiesi: intitolato al Dott. Paolo Chiesi il Centro Ricerche

Nel contesto delle celebrazioni per il novantesimo anniversario del Gruppo Chiesi, si è svolta questa mattina a Parma la cerimonia di intitolazione del Centro Ricerche al Dott. Paolo Chiesi, che, nei quasi sessant’anni trascorsi al servizio dell’azienda ha fornito una guida inestimabile proprio al dipartimento di Ricerca e Sviluppo.

La sua eredità comprende oltre 50 brevetti e numerose pubblicazioni scientifiche, a testimonianza della sua incessante ricerca dell’eccellenza. Oggi il Gruppo Chiesi opera nel campo R&D attraverso un network globale, che vede Parma come fulcro, affiancato da altri sei centri in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia.

Alla presenza della famiglia Chiesi, del management aziendale e dei colleghi, è stata svelata la targa che segna la nascita del “Paolo Chiesi R&D Campus”: un tributo allo straordinario contributo scientifico del Dott. Paolo Chiesi, ma anche un omaggio alla sua visione e alla sua umanità, unite a un forte legame con il territorio parmense.

Queste le parole con cui la figlia Maria Paola, Vicepresidente del Gruppo, ha ricordato il Dott. Paolo Chiesi: «Oggi celebriamo la memoria di una persona, mio padre, che è stato un grande scienziato ma soprattutto una persona dotata di incredibili capacità umane, di ascolto e di generosità. Intitoliamo il Centro Ricerche a lui perché questi principi continuino a guidarci per il futuro». L’altro figlio Giacomo, Executive Vice President, Global Rare Diseases, ha aggiunto: «Papà non c’è più ma il suo eccezionale spirito imprenditoriale e la sua visione strategica continuano a infondere l’azienda di crescita ed energia».