Gruppo consiliare PD 2007-2011: “La replica della Lega al nostro intervento è un clamoroso autogoal”

Città svenduta da chi?

Il bel tacer non fu mai scritto!

La replica stereotipata e fuori tema della Lega al nostro intervento è un clamoroso autogoal. Appare, infatti, davvero incredibile parlare di svendita della città nel giorno, in cui viene riportata alla memoria dei parmigiani la cruda realtà di quella stagione con la notizia della messa in liquidazione di STT (la holding emblema dell’era vignaliana e della sua gestione disinvolta dell’interesse pubblico e del denaro comunale).

Non furono una svendita di Parma la “foresta” di società partecipate, utili essenzialmente a creare cariche, posti di lavoro clientelari e attività improprie per un’amministrazione comunale? E creare, con quel sistema, un debito di circa € 600 milioni non fu svendere le risorse pubbliche di Parma? E il debito complessivo di oltre € 800 milioni non fu svendita di Parma?

Come dimenticare, peraltro, le scelte amministrative, che furono e sono la riprova della svendita degli interessi di Parma?

Al riguardo, per ora, ricordiamo il piano dei parcheggi sotterranei del centro storico. Un’idea, pervicacemente portata avanti nonostante le esperienze negative di altre città, che costò a Parma una penale di almeno € 1,8 milioni a causa di un appalto da € 18 milioni bandito e assegnato ad ogni costo, in spregio ad ogni prudenza amministrativa (e si potrebbe anche riflettere sulla società aggiudicataria).

Questa è storia, una qualsiasi rassegna stampa dell’epoca ne fornirà la prova.

Giorgio Pagliari, Matteo Caselli, Carla Mantelli, Franco Torreggiani, Maurizio Vescovi