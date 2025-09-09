Ianelli (Credo in Berceto): “Strade senza manutenzione e frazioni dimenticate”

“La sicurezza stradale per un’amministrazione dovrebbe essere una priorità, a Berceto sembrano essersene dimenticati”, a dirlo è il gruppo di minoranza Credo in Berceto, rappresentato in Consiglio Comunale da Helene Ianelli. Il gruppo denuncia alcune situazioni, sia nelle frazioni sia nel capoluogo, che necessitano un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Comunale: asfalti deteriorati, segnaletica mancante, visibilità ridotta nelle strade di competenza comunale. “In alcune strade – dove non intervengono a titolo volontario i privati con mezzi propri – gli sfalci lato strada non vengono fatti da anni. Ormai in alcune frazioni ci sono strade comunali che non hanno visibilità nelle curve, tanto alte sono diventate erbe e rovi. Nello scorso consiglio comunale è stato annunciato l’acquisto di un trattore: ci auguriamo venga ultimato in tempi brevi per poter eseguire gli sfalci necessari a garantire la sicurezza stradale, prima dell’inverno”, prosegue il gruppo.

“Dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male per intervenire? In centro a Berceto, così come nelle frazioni, ci sono delle buche che sono pericolose per gli anziani e non solo. E sono così da anni, nonostante siano state fatte numerose segnalazioni. È necessaria una mappatura delle strade da parte dell’Amministrazione e un conseguente piano di interventi che non possono più essere rinviati”.

Credo in Berceto ha anche ricordato come nel programma elettorale della sindaca Acerbis sia stata più volte rimarcata l’attenzione alle frazioni. “Alcune – conclude la nota del gruppo – sembrano essere state totalmente dimenticate. A Fugazzolo la rottura di uno specchio stradale, in una curva pericolosa e con transito di mezzi pesanti, è stata segnalata un anno fa: ad oggi nessuno si è preoccupato di risolvere il problema. Serve più attenzione”.