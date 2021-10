Gruppo Erboristi FEI Parma: incontri officinali nel greto della Parma

Dopo il successo dello scorso luglio al Parco Ducale, prosegue la rassegna di incontri officinali promossi dagli erboristi di FEI Parma – Federazione Italiana Erboristi, aderente ad Ascom, che domenica 10 ottobre accompagneranno curiosi e appassionati in una passeggiata osservativa lungo il greto del Torrente Parma. Una mattina alla scoperta del patrimonio naturalistico della città, dietro l’attenta guida degli erboristi, per conoscere piante e fiori che ci circondano, oltre ai loro usi nella tradizione erboristica, ma anche culinaria.

“Grazie all’entusiasmo espresso dai partecipanti durante l’appuntamento estivo al Parco Ducale, abbiamo pensato di riproporre un secondo evento in concomitanza con la ripresa delle scuole, delle attività sportive e di quelle culturali – afferma Gabriella Cavallo, Presidente del Gruppo FEI Parma – Percorreremo insieme il tratto che va da Ponte Verdi a Ponte Italia per vedere la città “dal basso” e ammirare le bellezze dell’Oltretorrente e della golena da un punto di vista nuovo. Impareremo a riconoscere piante e fiori, ma anche il loro utilizzo erboristico e, a volte, in cucina. Sarà un’altra occasione per i visitatori di toccare con mano le meraviglie naturali offerte dal nostro territorio, di cui spesso non ci accorgiamo, per una giornata all’insegna della cultura delle erbe a beneficio della salute dell’uomo e dell’ambiente”.

La partecipazione è gratuita, a numero limitato, previa prenotazione obbligatoria. L’incontro inizierà alle ore 10 con ritrovo presso il Torrione Visconteo di Ponte Verdi (via delle Fonderie/via dei Farnese); un omaggio verrà offerto a tutti i presenti. La manifestazione si svolgerà in accordo con le vigenti normative anti-Covid19.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria FEI – Ascom Parma 0521 298 836; info@ascom.pr.it

Modulo online per iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIIs7GHjrB4SEmD5SGbBbYAKittkyK0C4_aUGGoj7K2fkqGw/viewform?usp=sf_link