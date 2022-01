Gruppo Lega: “Carroccio decisivo per i fondi Pnrr del Governo a progetti di Parma”

“Il Comune di Parma ha ottenuto le risorse del PNRR per finanziare i suoi 5 progetti di rigenerazione urbana con il decisivo contributo dei ministri e dei parlamentari della Lega.

I 20 milioni di euro necessari avevano preso la via del Sud, come il 93% delle risorse per i progetti dei Comuni del Nord Italia, a causa dei criteri di distribuzione delle risorse decisi dal precedente governo giallorosso. La Lega si è battuta in sede di Governo e Parlamento, insieme agli enti locali perché l’esecutivo incrementasse i fondi per permettere la realizzazione dei progetti ammessi in graduatoria, ma non finanziati come quelli di Parma.

Un risultato importante per Parma e tanti altri comuni ingiustamente discriminati.

Crediamo sia giusto ringraziare i parlamentari, i sottosegretari e i ministri della Lega per aver sempre a cuore le esigenze dei territori e degli enti locali.”

Così il Gruppo Lega in Consiglio comunale a Parma