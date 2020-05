Gruppo Lega: “Il sindaco e i suoi hanno lasciato sereni gli spacciatori durante il lockdown…”

“Gli esercenti che non rispettano il distanziamento previsto per le riaperture sbagliano e mettono a rischio la salute propria, dei cittadini e l’attività dei loro colleghi, ma di fronte alla veemente reazione e alle minacce che gli hanno rivolto il sindaco Pizzarotti e l’assessore Casa, non possiamo non rilevare che in questi mesi, mentre cittadini e commercianti rispettavano le disposizioni anti contagio, il sindaco e i suoi hanno continuato a voltarsi dall’altra parte lasciando “sereni” gli spacciatori che non hanno mai smesso di spacciare nemmeno durante il lockdown.

Questo “strabismo” non è certo nuovo, ma oggi come non mai appare fuori luogo.

Invitiamo quindi i parmigiani a rispettare il distanziamento sociale e l’uso corretto delle mascherine e l’amministrazione a non guardare sempre e solo a certe situazioni, chiudendo entrambi gli occhi su altre.”

Così il gruppo Lega Salvini Parma in Consiglio Comunale.