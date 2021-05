Gruppo Misto e Parma Protagonista: “Il Facebook Bombing c’è stato perchè Pizzarotti non ha risposto a 38.000 cittadini”

Abbiamo appreso dalla stampa la notizia relativa al grave atto di censura sollecitato dal sindaco Federico Pizzarotti nei confronti della piattaforma Change.org, rea di aver organizzato un Facebook Bombing sul suo profilo pubblico (LEGGI).

Ricordiamo che questo genere di iniziative, divenuto l’unico strumento rimasto in tempi di pandemia per manifestare massivamente il proprio dissenso, e pertanto ultimamente assai usuale, non ha ricevuto reazioni analoghe neppure da istituzioni europee, ministri nazionali e presidenti regionali.

Ricordiamo che tale Facebook Bombing è diretta conseguenza del fatto che ancora nessuna risposta è giunta dal sindaco Federico Pizzarotti in merito alle 38.000 firme raccolte dalla Petizione promossa dalla rete Parma a Dimensione Umana per chiedere 6 iniziative immediate e concrete per migliorare la qualità dell’Aria di Parma.

Da due anni ormai il sindaco non partecipa, se non con qualche fugace apparizione, alle sedute del Consiglio comunale. Ci sono sindaci di città ben più impegnative della nostra che settimanalmente rispondono in presenza o online alle domande dei cittadini e partecipano a tutte le sedute consiliari.

Il sindaco Pizzarotti ha scelto come suoi canali di comunicazione con il Consiglio Comunale e con la Città i comunicati stampa, le interviste televisive o radiofoniche ed i social, e fra questi la sua pagina Facebook e quella del Comune di Parma.

Fa specie che ora rifiuti le regole che la comunicazione social impone di accettare: non si tratta di hate speech, non si tratta né di offese né di ingiurie. Si tratta di opinioni di decine e decine di cittadini che avrebbero il diritto di far sentire la loro voce, e proprio sui canali con cui il sindaco diffonde i suoi messaggi pubblici, mentre automaticamente qualsiasi commento contrario alle posizioni da lui espresse viene cancellato e gli autori bannati.

Il Facebook Bombing può essere fastidioso, ma non ci sarebbe stato se il sindaco Pizzarotti avesse risposto con un’apertura immediata al dialogo ai 38.000 cittadini che gli hanno chiesto di dimostrare la sua attenzione per la loro salute e per il futuro del nostro territorio.

Ora, questa censura impedisce loro di rivendicare i motivi del loro dissenso e di avere pari opportunità di farli conoscere.

Notiamo con preoccupazione che negli ultimi tempi questa disattenzione per le istanze dei cittadini sta diventando sempre più spesso la regola, specie in ambito ambientale, sociale e partecipativo e si sta dotando di modalità piuttosto antidemocratiche e non certo condivisibili.

Auspichiamo dunque che il Sindaco voglia riaprire un dialogo costruttivo con la rete Parma a Dimensione Umana nel merito delle richieste avanzate dalla Petizione, oltre che prestare maggiore attenzione alla voce che si alza dai numerosi comitati spontanei nati in tanti quartieri cittadini, che purtroppo si ritrovano troppo spesso inascoltati.

I consiglieri comunali di Parma

Roberta Roberti (Gruppo misto)

Giuseppe Massari (Parma Protagonista)

Bruno Agnetti (Parma Protagonista)