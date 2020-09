Gruppo Pd: “Parcheggio selvaggio in Cittadella”

Questa mattina sono state molte le segnalazioni che ci sono arrivate, da parte dei cittadini, circa il parcheggio selvaggio di auto e mezzi di servizio nel prato antistante i bastioni della Cittadella in occasione dell’apertura della manifestazione “Nel segno del giglio”.

Lo spettacolo di una zona verde monumentale ridotta ad autosalone non può lasciare indifferenti, soprattutto considerata l’ironica concomitanza con la settimana europea della mobilità sostenibile che anche a Parma ha visto in questi giorni le sue iniziative. Non è la prima volta che un’area verde cittadina, fra l’altro di rilievo storico artistico, viene utilizzata in modo improprio consentendo la sosta di mezzi che, fisiologicamente, la danneggiano. Abbiamo visto la situazione del Parco Ducale, sappiamo come si è ridotto il prato interno della Cittadella in altre occasioni. Chi si accollerà questa volta l’eventuale sistemazione dell’area?

Ci chiediamo come mai l’Amministrazione, che da tempo sostiene la riduzione del traffico veicolare, dei parcheggi in centro storico, della mobilità privata in auto, abbia deciso di consentirla in questo spazio. Ci chiediamo anche come mai non abbia imposto un accesso per il carico/scarico solo sui viali asfaltati per poi indicare agli espositori stalli idonei in zone limitrofe dove poter parcheggiare i mezzi. Depositeremo un’interrogazione in merito, ma intanto ci sentiamo già di affermare, in modo netto, che queste deroghe fanno male all’immagine della città e ai cittadini stessi, ai quali viene trasmesso un messaggio sbagliato. C’è chi può bypassare le norme e fare ciò che, fatto su singola iniziativa, verrebbe giustamente considerato scandaloso.

Questo tipo di scelte pongono poi importanti interrogativi sulle modalità con le quali il Comune pensa di perseguire le politiche ambientali che dovrebbero fare di Parma una capitale green.

Il gruppo consiliare PD

Lorenzo Lavagetto

Caterina Bonetti

Sandro Campanini

Daria Jacopozzi