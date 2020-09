Guardia di Finanza Parma: cambio alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Si è insediato il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma, Tenente Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto. L’Ufficiale subentra al Colonnello Andrea Magliozzi, che andrà a ricoprire l’importante incarico di Comandante del “II Gruppo” di Bologna, avendo recentemente acquisito il grado di Colonnello.

Il Colonnello Magliozzi lascia il comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria – un’unità ad alta specializzazione nell’investigazione tributaria, economica e finanziaria, posta alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Parma – dopo un anno di intenso lavoro, nel corso del quale ha brillantemente diretto complesse attività operative nei settori delle frodi fiscali, della spesa pubblica e del contrasto al riciclaggio. In particolare, ha concluso l’operazione “Work in progress” che ha permesso di individuare un articolato meccanismo di frode attraverso il quale il sodalizio criminale riusciva a fornire, ad importanti aziende di rilievo nazionale ed internazionale operanti in territorio emiliano, servizi e manodopera a prezzi fuori mercato. In esito alle investigazioni, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette soggetti dediti alla commissione di reati di frode fiscale nel settore dell’impiantistica industriale con sequestri patrimoniali per 12 milioni di euro.

Nel suo ruolo di Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria è stato, inoltre, un punto di riferimento per la Procura della Repubblica nelle più delicate attività di polizia giudiziaria.

Il Tenente Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto, 42 anni, originario di Caserta, ha frequentato nell’ultimo biennio il 47° Corso Superiore presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria alla sede di Roma, conseguendo il relativo titolo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi sia di “staff” presso il Comando Generale della Guardia di Finanza – sia di natura operativa soprattutto nel settore del contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali, presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, e, precedentemente, come Comandante della Tenenza di Vasto (CH).

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Gianluca De Benedictis, ha dato il benvenuto al nuovo Ufficiale ed ha augurato, da parte di tutte le Fiamme Gialle di Parma, un sincero “in bocca al lupo” al Colonnello Andrea Magliozzi per gli impegni professionali da intraprendere.