Guardia di Finanza Parma dona abiti, giocattoli e attrezzature per l’infanzia al “Centro di Aiuto alla Vita”

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma Colonnello t.ST Gianluca Angelini e una rappresentanza di finanzieri del Comando Provinciale hanno accolto presso la sede di Via Torelli la Vice Presidente dell’OdV “Centro di Aiuto alla Vita” di Parma e responsabile del centro di raccolta e distribuzione materiali per l’infanzia di Strada Bixio, Lucia Botta, accompagnata da un volontario.

Le Fiamme Gialle, infatti, hanno organizzato tra i finanzieri in servizio alla sede di Parma, Fidenza e Fornovo di Taro una raccolta di abiti, giocattoli e attrezzature per l’infanzia, cogliendo l’opportunità di donarli come gesto di solidarietà ad una realtà meritoria del territorio.

Il “Centro di Aiuto alla Vita” di Parma è un’Organizzazione di Volontariato che, nata con lo scopo di assicurare gratuitamente ascolto e ospitalità a donne in difficoltà, offre oggi sostegno, accoglienza e accompagnamento a donne in gravidanza o madri sole con bambini e ragazzi, attraverso vari percorsi ed iniziative. In particolare, nelle strutture gestite dall’Organizzazione, le donne vengono aiutate a superare le difficoltà quotidiane e i minori a vivere più serenamente la loro età.



Con questo gesto, i finanzieri di Parma, nell’imminenza delle prossime festività natalizie, hanno voluto dedicare un pensiero ai bambini accolti dall’Organizzazione, esprimendo inoltre il loro sostegno a chi promuove con il proprio operato la crescita ed il benessere della comunità.

“L’iniziativa nasce dalla sensibilità dei finanzieri di Parma − ha affermato il Colonnello Gianluca Angelini − e testimonia come la vicinanza alla collettività possa trovare espressione tanto nelle attività di servizio svolte ogni giorno, quanto nel contributo individuale che ciascuno di noi può dimostrare con gesti di sostegno e altruismo. La Guardia di Finanza è sempre al fianco dei cittadini e delle realtà che favoriscono lo sviluppo e il rafforzamento dei valori di solidarietà, integrazione ed equità sociale.”