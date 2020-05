Guernelli (M5S Colorno): “Si faccia il possibile, e magari anche qualcosa di più, per aiutare le famiglie e imprese in difficoltà”

Al termine del primo consiglio comunale on line di Colorno, giornata che probabilmente resterà nella storia del nostro paese, come gruppo 5 stelle locali ci teniamo ad esprimere alcune considerazione.

Bene l’impegno dell’amministrazione a tenere in sicurezza il bilancio, senza seguire pericolosi avventurismi proposti da alcuni leader politici della destra. Ma chiediamo venga fatto tutto il possibile, e magari qualcosa in più, per venire incontro alle difficoltà di famiglie e imprese.

Abbiamo suggerito all’amministrazione di utilizzare i risparmi di spesa dovuti al mancato utilizzo dei buoni pasto dei dipendenti comunali in Smart working.

Abbiamo chiesto ancora di valutare il rinvio di alcune spese non urgenti, in modo da svincolare fondi da utilizzarsi in caso di necessità.

Infine per Bar e ristoranti non si escludi a priori la possibilità di concedere, gratuitamente, ulteriori spazi all’aperto aperto dove apporre tavolini, al fine di consentire l’attività di ristorazione, mantenendo il distanziamento sociale. E necessario sarà anche una rimodulazione delle tariffe e delle imposte comunali per i commercianti che hanno dovuto tenere chiuso in queste settimane le proprie attività.

Simone Guernelli, consigliere comunale di Colorno (M5S)