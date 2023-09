Guerra: “Depositato il progetto del nuovo Tardini. Il Parma Calcio si è impegnato a osservare la mozione della maggioranza”

“Questa mattina è stato depositato, da parte della società, il progetto del nuovo Stadio Tardini. Il Parma Calcio si è impegnato a osservare i punti che la maggioranza ha espresso nella propria mozione e altri saranno oggetti di discussione nella Conferenza dei Servizi.

La Conferenza sarà convocata nei prossimi giorni e lavoreremo perché tutto possa andare nella direzione che l’Amministrazione auspica e ritiene migliore per la città.

Il progetto è complesso, articolato e serio.

Ringrazio la Società per il lavoro svolto e sono certo continueremo a collaborare in un clima di serenità e condivisione.”

Lo ha dichiarato il sindaco di Parma Michele Guerra.

____

Parma Calcio ha presentato oggi all’Amministrazione Comunale di Parma il Progetto Definitivo per il nuovo stadio, un impianto sportivo dai più elevati standard internazionali che sorgerà nell’area dell’attuale Tardini.

Il deposito odierno, parte di un percorso iniziato nel 2021, rappresenta una tappa fondamentale per consegnare alla comunità, alla quale il Club è legato da identità e senso di appartenenza, uno stadio contemporaneo, rispettoso della vocazione storica del Tardini, sostenibile e inclusivo.

Il Club coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco e il Comune di Parma, l’Istituto del Credito Sportivo, lo Studio Zoppini Architetti per averne curato l’aspetto architettonico, PwC Italia per la asseverazione, gli studi ADVANT NCTM e Rutigliano per gli aspetti legali.

Parma Calcio 1913