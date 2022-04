Guerra e Vignali ricordano il significato del 25 aprile

Oggi festeggiamo il 25 aprile.

La libertà, la pace e la democrazia che questa data ci rimette ogni anno nelle mani. La libertà, la pace e la democrazia che tornano ad essere violate nel nostro continente.

Penso ai nostri partigiani che ci hanno consegnato un Paese migliore.

Penso a tutte quelle persone che sotto il fascismo hanno perso figli, madri e padri.

Penso anche a chi ha perso la casa ed è stato messo ai margini. Penso al popolo ucraino, al suo dolore e al nostro dovere di essere al loro fianco.

Dopo due anni è il primo 25 aprile che possiamo festeggiare stando vicini, camminando insieme, ritrovandoci nella piazza. Teniamoci stretta la capacità di resistere che ci ha visti combattere questi anni difficili.

Non abbasseremo la guardia.

Saremo sempre da questa parte della barricata, con la consapevolezza che libertà, pace e democrazia sono valori che vanno difesi ogni giorno.

W il 25 aprile!

Michele Guerra

____

Quando si avvicina il 25 aprile il pensiero va alle ragazze e ai ragazzi di allora come Mirka Polizzi e Annibale Rastelli che per amore di libertà si sono lanciati con coraggio in una vicenda più grande di loro, contribuendo a cambiare il corso della Storia.

Ricordo ancora con emozione il giorno in cui ho consegnato a Mirka il Premio Sant’Ilario e le sue parole in Consiglio comunale.

Le manifestazioni del 25 aprile in cui abbiamo ricordato insieme gli ideali di libertà e giustizia che sono il cuore della nostra identità e il fondamento della nostra comunità.

Sono grato della loro amicizia e del loro esempio di umanità, coraggio e amore per la libertà.

Ora che in Europa spirano di nuovo venti di guerra, la loro è una lezione più che mai viva e necessaria.

Pietro Vignali