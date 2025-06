Guerra: “Ettore, un bambino parmigiano di 18 mesi, ha passato il confine iraniano ed è al sicuro”

“Ettore, un bambino parmigiano di 18 mesi, ha finalmente passato il confine iraniano con la sua mamma ed è al sicuro. Dopo pochi giorni dal suo arrivo in Iran per conoscere i nonni è scoppiato il terribile conflitto che tutti conosciamo. E uscire dal paese è diventato complicato.”

Lo scrive il sindaco di Parma Michele Guerra. “In queste ore il Ministro degli Esteri, l’Ambasciata di Teheran e l’Unità di Crisi hanno fatto un importante lavoro organizzativo e diplomatico per farli tornare via terra verso un territorio sicuro. Un lungo viaggio fino al confine con l’Azerbaigian, arriveranno a Baku e si imbarcheranno su un aereo verso l’Italia.

Siamo stati sempre in contatto con loro, che ci hanno puntualmente aggiornati sugli sviluppi. Li ringrazio per la professionalità e la rapidità con cui hanno risolto questa situazione.

Ho aspettato a fare pubbliche dichiarazioni, nonostante le tante domande di media e cittadini, perché ogni operazione di uscita da un paese in cui è in corso un conflitto bellico ha una delicatezza straordinaria che non ha bisogno di clamori mediatici ed eccessiva comunicazione.

A Ettore, alla sua mamma e al suo papà, nostri concittadini, auguro un’estate finalmente serena.

Ieri, parlando al telefono col papà, mi sono reso conto una volta di più quanto queste guerre siano in realtà così vicine anche a noi.

Li aspetto in Municipio per un saluto e un abbraccio.”