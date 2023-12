Interrogato dal consigliere comunale Pallini (Lista Vignali sindaco) sulla sicurezza, il sindaco di Parma Michele Guerra ha reso noto in Consiglio Comunale che “la nostra speranza è che a gennaio o febbraio 2024 possa arrivare un presidio fisso dell’esercito in zona stazione e in via Verdi. Esiste una positiva collaborazione con le forze dell’ordine. E’ stato il Prefetto a chiedere formalmente questa presenza, e il Governo ha assicurato che interverrà.”