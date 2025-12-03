Guerra sul Sant’Ilario di Vignali: “Vuole monopolizzare anche ciò che è della città da decenni. Andrà a Tommaso Ghirardi? È finito il loro tempo”

Il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali ha presentato la prima iniziativa del coordinamento di nove associazioni di quartiere che a lui fanno riferimento: “Daremo un premio ai cittadini e associazioni si sono distinti per avere valorizzato le radici culturali di ogni quartiere”.

La prima edizione si terrà il 12 gennaio 2026, il giorno che precede la tradizionale celebrazione di Sant’Ilario.

Il sindaco Michele Guerra commenta in modo molto duro il Sant’Ilario dell’ex sindaco Vignali: “Vuole monopolizzare anche ciò che è della città da decenni. Andrà a Tommaso Ghirardi? È finito il loro tempo.”