Guerre, fascismi e democrazie: Parma ospita il confronto internazionale su Spagna, Catalogna e Italia

Parma accoglie studiosi e appassionati di storia giovedì 11 dicembre, dalle 9.30 alle 13, all’Auditorium “Carlo Mattioli” del Palazzo del Governatore, per il convegno “Guerre, fascismi e democrazie. Spagna, Catalogna e Italia a confronto”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e dialogo accademico internazionale, promossa nell’ambito della collaborazione tra le istituzioni catalane e il Comune di Parma.

L’incontro si inserisce anche nel progetto di memoria storica che prevede l’installazione nei Portici del Grano di un bassorilievo dell’artista catalano Domènec, dedicato ai volontari antifascisti parmigiani che presero parte alla Guerra civile spagnola. Durante la mattinata, gli interventi dei docenti provenienti da università italiane e dall’Università di Barcellona toccheranno temi come i conflitti mondiali, l’ascesa dei totalitarismi, i processi di democratizzazione e le memorie collettive del Novecento europeo.

Il convegno è aperto a studenti, docenti, ricercatori, operatori culturali e cittadini interessati a riflettere sulle dinamiche storiche che hanno contribuito alla formazione dell’Europa contemporanea.

Mercoledì 10 dicembre, dalle 17.30 alle 19.00, è prevista un’anteprima con visita guidata nei borghi dell’Oltretorrente, con racconti storici e accompagnamento musicale.