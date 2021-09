Guida con il cellulare e in stato d’ebrezza: diverse sanzioni nella Bassa

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno intensificato i servizi di controllo e prevenzione, con particolare attenzione al rispetto, da parte degli utenti della strada, delle norme del codice della strada più immediatamente legate alla sicurezza della circolazione.

Con la tecnica del “controllo volante”, ossia l’intimazione dell’alt con vettura in corsa, sono ben sei le persone sanzionate perché colte alla guida mentre utilizzavano impropriamente il cellulare. Di questi, 3 a Fidenza, 1 a Colorno, 1 a Roccabianca e 1 a San Secondo. La sanzione va da 165 a 650 euro e comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di reiterazione entro 2 anni, inoltre, si può incorrere nella sospensione della patente. In quasi tutti i casi, i soggetti guidavano vetture equipaggiate con vivavoce Bluetooth, ma non lo usavano per disabitudine o semplice pigrizia.

Ben più gravi, invece, le sanzioni in cui sono incorsi un totale di 5 guidatori, colti alla guida sotto l’effetto di alcool. Si tratta di 3 residenti a Soragna; una 45 enne con tasso di 1,9 grammi litro nel sangue, e due soggetti coinvolti in un sinistro auto-motociclo poco grave, che viaggiavano entrami con 1,8 g\l. Il motociclista, extracomunitario, è inoltre stato sanzionato per guida senza assicurazione e patente mai conseguita.

Un fidentino sessantenne, fermato a Coduro, è risultato avere un tasso di ben 2.2 g\l nel sangue, mentre una quarantenne di San Secondo un tasso del 1.2 g\l di alcol nel sangue. Tutte le relative autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

A Roccabianca un camionista è stato sanzionato per perdita del carico (pomodori) e, come previsto dalla norma, ha dovuto provvedere al ripristino delle condizioni del manto stradale. Un altro automobilista è stato sanzionato per mancata precedenza in occasione di sinistro, con multe totali, solo nel paesino della bassa, che sfiorano i 500 euro.

Diverse anche le sanzioni, tra Colorno e Busseto, per “velocità non commisurata”, mentre i Carabinieri di San Secondo, nel rilevare un sinistro causato da una fuoriuscita autonoma, hanno pizzicato il conducente alla guida sotto l’effetto di cocaina, contestandogli il reato penale previsto e punito dall’art, 187 del Codice della Strada.

A Fidenza i militari della Stazione hanno arrestato in esecuzione ordinanza di custodia cautelare un 56enne che sottoposto agli arresti domiciliari più volte non ha ottemperato alle prescrizioni imposte. All’interessato, a seguito delle numerose segnalazioni inoltrate dall’Arma dei Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, è stata revocata la detenzione domiciliare ed accompagnato al carcere di Parma.

Nel corso dell’intera operazione i Carabinieri hanno fermato e controllato circa 150 macchine e controllato un totale di oltre 200 persone.