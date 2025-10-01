Guida contromano in tangenziale e si schianta sul guardrail: pattuglia Sicuritalia allerta i soccorsi

Questa notte, intorno alle 2.20, un’auto utilitaria guidata da un uomo tra i 25 e 30 anni ha percorso in contromano un tratto della tangenziale SS9 di Parma in direzione Piacenza, finendo sul guardrail. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita Crocetta, la vettura si è schiantata sulla corsia di destra, quella adibita al sorpasso, pericolosamente posizionata in curva.

L’intera dinamica è stata seguita da una pattuglia Sicuritalia, in servizio notturno nella zona, che ha provveduto immediatamente a fornire un primo soccorso all’uomo alla guida, richiedendo contestualmente l’intervento delle Forze dell’Ordine, e provvedendo a fornire indicazioni di smistamento del traffico, evitando così che l’auto incidentata potesse causare ulteriori incidenti ad altre vetture.

Sul posto sono giunte dopo pochi minuti le Forze dell’Ordine e il carro attrezzi, che ha provveduto a rimuovere l’auto incidentata, facendo tornare così la circolazione regolare.

In corso accertamenti, l’uomo alla guida è fuori pericolo di vita.