Guido Canali è il nuovo portavoce del Sindaco Guerra

Guido Canali è il nuovo portavoce del Sindaco. Ventinove anni, nasce a Parma l’11 febbraio 1993. Frequenta il Liceo Classico Romagnosi prima di trasferirsi per gli studi a Milano. Inizia molto presto, all’età di 21 anni, ad affacciarsi al mondo della politica, collaborando coi comitati delle elezioni per il nuovo Sindaco. Successivamente costruisce la propria esperienza conducendo campagne elettorali locali e lavorando negli staff di quelle nazionali di diversi leader.

Arriva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2019 dove lavora alla comunicazione del Ministro con il suo gabinetto. Finita l’esperienza di governo, dà vita insieme alla giornalista del Foglio Cecilia Sala a una rassegna stampa sperimentale in esclusiva per Twitter partecipata da molti giornalisti, politici e accademici. In questo contesto ha occasione di confrontarsi sui temi nazionali e internazionali. Nel frattempo, nella società leader in Italia di comunicazione integrata e public affairs Comin & Partners, si occupa di consulenza strategica per diverse aziende e istituzioni. Ha un figlio di quasi 6 anni.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Sono certo che Guido Canali svolgerà un ottimo lavoro come portavoce mio e della giunta. È una figura di professionista che, seppur così giovane, ha già avuto esperienze di rilievo nell’ambito della comunicazione politica a livello nazionale e conosce bene la nostra città”.