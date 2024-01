Ha un fucile in denuncia, ma l’arma non si trova: denunciato 67enne di Traversetolo

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato un 67enne del posto, per omessa custodia di armi e detenzione illegale di arma comune da sparo.

I militari erano intervenuti presso l’abitazione di una coppia di pensionati a seguito di una lite scoppiata fra i due coniugi. I Carabinieri, riportata la calma in famiglia, hanno deciso comunque di effettuare un controllo più approfondito, poiché il marito risultava possessore di un fucile calibro 12 regolarmente denunciato.

I Carabinieri a questo punto hanno voluto verificare le modalità di custodia dell’ arma, ma il 67enne sorpreso dalla richiesta non è stato in grado di mostrare il fucile, iniziando ad accampare diverse giustificazioni, assai poco plausibili. L’uomo in ultimo, ha ipotizzato di avere smontato l’arma in diversi pezzi e di averli nascosti in vari punti della casa, senza però ricordare dove.

Dopo una forsennata ricerca, l’uomo rinveniva ed assemblava alcune parti di un fucile, la cui matricola però non coincideva con quella dell’arma denunciata.

Appurata la mancanza dell’arma denunciata e riscontrata la detenzione di un’arma di dubbia provenienza, i militari hanno proceduto al sequestro di quest’ultima.

Nella circostanza l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di omessa custodia di armi e detenzione illegale di arma comune da sparo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma