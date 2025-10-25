Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento

Dolcetto o scherzetto? Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra arte, cinema, musica e letteratura.

Al calar delle tenebre, le bambine e i bambini (dai 5 ai 10 anni) potranno prepararsi per l’occasione, dalle 16 alle 18 in Galleria San Ludovico, con un truccabimbi da paura e letture “da brivido, ma non troppo”, ispirate a storie classiche e moderne del mistero.

Dalle 19, mistero e racconti animeranno la serata Dark Tales, che invaderà la Galleria San Ludovico con una scenografia di parole, luci e suoni, trasformandola in uno spazio di grande impatto e aperto a tutti, in un percorso tra letteratura, astrologia e musica.

“Abbiamo voluto promuovere una serie di iniziative nel centro storico, cogliendo un appuntamento diventato ormai tradizionale, soprattutto per bambini e giovani – dice il Vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto –. Ci sono occasioni per stare insieme, per scoprire le nostre sedi culturali in maniera inedita, per divertirsi con i più piccoli e per vivere un centro storico con un’ambientazione particolare”.

Alle 19, la guida letteraria Elisa Morini condurrà il pubblico ne La notte di Mary Shelley, un viaggio dal mito di Frankenstein al gotico femminile, tra ombre, scienza e immaginazione, accompagnato da suggestioni sonore e visive.

Alle 20.30, nella notte più magica dell’anno, il pubblico potrà incontrare il potere divinatorio di Simon & Stars che, insieme a Valentina Tridente, attraverserà il destino di ogni segno zodiacale.

Alle 22, il DJ set Dark & Stars lascerà spazio a una Galleria trasformata da luci e musica, per assaporare insieme un’atmosfera di grande impatto.

Il giorno successivo, sabato 1° novembre, al Casinetto Petitot, per la rassegna Sfumature, dalle 20.30, il concerto di Ainé offrirà a Parma una delle voci più raffinate dell’R&B italiano.

Il weekend proseguirà con l’edizione autunnale dei Giardini della Paura dei Morti, domenica 2 novembre alle 17.30 al Teatro al Parco, con la proiezione di Profondo Rosso di Dario Argento, nella versione restaurata in 4K, per celebrare il cinquantesimo anniversario di uno dei più celebri film del cinema italiano.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Cinema dell’Assessorato alla Cultura con la collaborazione di Solares Fondazione delle Arti, Nocturno e Cat People Distribuzione, rappresenta un omaggio a un capolavoro che continua a influenzare generazioni di spettatori e autori.

Domenica 2 novembre, la Casa della Musica ospiterà alle 18.30 il concerto Morten Halle – Into the Wild Hills, nell’ambito di Parma Jazz Frontiere, con alcuni tra i più rappresentativi musicisti della scena jazz scandinava.

Prevista inoltre l’apertura straordinaria e gratuita della Camera di San Paolo (domenica 2 novembre dalle 9.30 alle 18.30) e, presso la Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini, i consueti laboratori didattici pomeridiani gratuiti.

Il Palazzo del Governatore proporrà, nella serata di venerdì 31 ottobre, un racconto d’arte con ingresso gratuito per i visitatori under 25 alla mostra Giacomo Balla. Un universo di luce.

Un fine settimana denso di attività, che valorizza i luoghi e le energie creative della città, offrendo a cittadini e visitatori molteplici occasioni di incontro con l’arte e la cultura.