Harry Styles live Reggio Emilia. VIDEO

103mila i presenti, di cui molti accampati da giorni, al Campovolo di Reggio Emilia per la tappa conclusiva del tour mondiale “Love On Tour” (iniziato nel 2021) della star britannica Harry Styles.

Quasi due ore e mezza di concerto, per lui, durante il quale ha presentato anche qualche brano non previsto in scaletta e alcuni pezzi portati al successo dagli “One direction”, gruppo con cui ha esordito a X Facor GB nel 2010.

A ballare fra la folla anche la mamma e gli amici di Styles, tra cui James Corden.

Il cantautore e attore londinese (due Grammy quest’anno per Harry’s House, premiato come album dell’anno e miglior album pop vocale) ha conquistato subito il pubblico italiano a inizio concerto, in un buon italiano e con un azzeccato congiuntivo. Ha chiuso stremato e commosso il tour dopo quasi due anni.