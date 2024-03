Hippy Days in Piazza Ghiaia

BieBi Eventi vi aspetta a Hippy Days, l’evento che trasforma Piazza Ghiaia in un’esplosione di vibrazioni urbane e atmosfere hippie!

Il ricco programma di Hippy Days sarà un mix unico di musica live, dj-set, lezioni aperte di danza, street food e Vintage Market. Tre giorni dove sarà possibile gustare specialità parmigiane, piacentine (anche vegetariane!), pugliesi marchigiane, gyoza orientali, hamburger, dolci, birre, drink e fare shopping nell’esclusivo Vintage Market, un vero e proprio salto nel passato, con espositori selezionati di abbigliamento vintage nello stile dei figli dei fiori, accessori bohochic, vinili, cd e curiosità stilose che non passano mai di moda.

La scaletta artistica e musicale di Hippy Days parte alla grande sabato 30 marzo con la musica di LUfER “VeryHippy” Dj ed il concerto dei Mosaico, alle ore 21:30, con il loro pop-rock con atmosfere anni ’70 mixate al contemporaneo. Domenica 31 la musica di LUfER ci accompagnerà nuovamente fino a sera quando, alle 21:30, sul palco di Hippy Days arriveranno i Figli dei Fuori, unici e inimitabili tra rock, pop e irriverente follia.

Lunedì 1 aprile tutti in pista con Parma Lindy Hoppers: a partire dalle ore 17:30 dj-set, lezioni aperte di lindy hop e authentic jazz e la musica dal vivo con Veronica Sbergia Serenaders. Nella giornata di domenica, inoltre, American Company, gruppo di appassionati attivo da molti anni, curerà un’esposizione di auto made in USA, customizzate, cromate e scintillanti come ancora oggi si usa negli States, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e cultori dei ruggenti motori americani.

I tre giorni più colorati dell’anno vi aspettano per rivivere il Flower Power e riscoprire lo spirito hippie nell’unica festa “urban style” di Parma. Indossate l’outfit dei Figli dei Fiori con jeans a zampa, abiti gipsy colorati con motivi floreali, fasce e coroncine di fiori intrecciati tra i capelli, per RI-Vivere gli anni più belli di sempre!

Solo in Piazza Ghiaia!