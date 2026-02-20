Hub di Prossimità San Leonardo, Montanara e Pablo: aperto il bando comunale

È aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse rivolta alle imprese del commercio, dell’artigianato, dell’industria, della cooperazione e dei servizi dei quartieri San Leonardo, Montanara e Pablo, finalizzata all’adesione all’accordo di partenariato degli Hub di prossimità del Comune di Parma.

Gli Hub di prossimità sono aree pensate per rafforzare l’identità dei quartieri e sostenere l’economia locale attraverso attività commerciali, pubblici esercizi e servizi. Per definire gli ambiti di intervento è necessario un accordo di partenariato stabile tra Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna e soggetti interessati: un’intesa formale che consente una collaborazione continuativa e strutturata nel perseguimento di obiettivi condivisi. L’adesione all’accordo è requisito indispensabile per accedere agli incentivi previsti dai bandi regionali.

L’avvio di questa manifestazione di interesse – afferma l’assessora alla Rigenerazione urbana Chiara Vernizzi – rappresenta un passo decisivo per costruire gli Hub di prossimità nei quartieri San Leonardo, Montanara e Pablo, sulla falsariga di quanto già effettuato con l’Hub centro storico, riconosciuto lo scoro anno. Vogliamo, infatti, rafforzare il ruolo delle attività locali come presidio economico e sociale, valorizzando le energie presenti nei quartieri e sostenendo chi investe nella loro qualità. L’accordo di partenariato è lo strumento che ci permette di lavorare insieme, pubblico e privato, per rendere questi luoghi più attrattivi, innovativi e capaci di rispondere ai bisogni della comunità.”

Le imprese interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 10 marzo 2026, inviando la richiesta via mail a una delle seguenti associazioni di categoria:

All’accordo di partenariato partecipano anche la Camera di Commercio e Confedilizia.

La manifestazione di interesse può essere inoltrata anche direttamente al Comune di Parma tramite i servizi online dedicati:

L’accesso ai servizi online richiede autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. In caso di invio tramite delegato, è necessario allegare la delega firmata e il documento d’identità del delegante.

Le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Parma alla pagina:

https://www.comune.parma.it/it/hubdiprossimita

