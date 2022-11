I 40 anni dello Zonta Club Parma

In occasione del 40mo anniversario della fondazione dello Zonta Club Parma, si è svolto questa mattina un incontro nella sala del consiglio comunale, in cui il Sindaco, Michele Guerra, l’Assessora alle Pari Opportunità, Caterina Bonetti e l’Assessora alla Partecipazione ed Associazionismo, Daria Jacopozzi, hanno voluto significare l’attenzione, la vicinanza e la gratitudine dell’Amministrazione per questo importante traguardo e per l’attività svolta.

Zonta Club Parma fu fondato nel 1982 da Zonta Club Milano, ha come scopo il sostegno della donna, delle ragazze e delle bambine in termini di promozione, accesso all’educazione, protezione. E’ rappresentata come organizzazione non governativa con voto consultivo all’ONU, al Consiglio EU, all’UNESCO.

Quello di Parma è stato il primo Club italiano a sedere al tavolo di lavoro dell’Assessore alle Pari Opportunità. Ha annoverato fra le proprie socie la prima Sindaca italiana, Mara Colla. L’impegno profuso da Zonta Club Parma prosegue. Livia Ruffini, Presidente Zonta Club Parma, ha salutato il momento istituzionale come occasione per trarre bilanci per quanto fatto fino ad oggi, ma anche per guardare alle sfide future confermando l’impegno di Zonta Club e la proficua collaborazione con l’Amministrazione.