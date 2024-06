I 40 anni di gemellaggio tra Parma e Worms: un ricco programma di appuntamenti in città

Parma e la città tedesca di Worms festeggiano 40 anni di gemellaggio: una ricorrenza importante che l’Amministrazione Comunale intende rimarcare con un ricco programma di eventi da svolgere in sinergia con gli amici tedeschi, che si svolgerà a Parma da giovedì 20 a domenica 23 giugno, con un workshop di anteprima lunedì 17.

Il 26 maggio del 1984, dietro la spinta del cittadino di Worms, Hans-Joachim Rühl, i sindaci di allora, Wilhelm Neuß e Lauro Grossi, sottoscrissero il Patto di Gemellaggio nella sala delle feste della cittadina tedesca, in occasione del conferimento della bandiera europea alla città di Worms da parte del Consiglio d’Europa.

Da allora le relazioni tra le due città si sono consolidate e sviluppate nel corso del tempo con una serie di scambi e di iniziative che hanno portato, nel 2011, all’intitolazione di una strada di Parma alla città dei Nibelunghi e, nel 2013, alla dedicazione a Worms della piazza intitolata alla città ducale, Parmaplatz.

Nel segno della continuità di questi rapporti e per la celebrazione del 40mo anniversario del gemellaggio è stato quindi predisposto un programma di iniziative che coinvolgeranno Parma e tanti ospiti della città di Worms: appuntamenti istituzionali, in primis la celebrazione del 40° anniversario di Gemellaggio (venerdì 21 giugno in Municipio) e la cerimonia d’intitolazione del Parco Giardino di Worms (domenica 23 in viale Piacenza, dietro il Parco Ducale), ma anche visite guidate, concerti, incontri culturali, musicali, di approfondimento e showcooking all’insegna dello scambio e della condivisione in occasione di un traguardo così significativo.

“Quarant’anni di gemellaggio sono tanti – ha dichiarato il sindaco Michele Guerra – ma ancora più significativo è il calore e la vera amicizia che lega la nostra città a quella di Worms. Per celebrare questo anniversario è stato organizzato un ricco programma con tanti appuntamenti incentrati sugli asset fondamentali dell’una e dell’altra città, per confrontarsi, discutere e valorizzare le proprie eccellenze. I gemellaggi, che spesso sono percepiti come meramente simbolici, rappresentano invece opportunità concrete di lavoro e scambio tra realtà diverse, in grado di migliorare le città e dare loro una spinta internazionale, fondamentale soprattutto in un momento storico come questo”.

“Questo programma – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi – nasce dal coinvolgimento attivo di tutte le Commissioni consigliari e di tutta la Giunta, cercando di catalizzare proposte, suggerimenti e attività. Su questi presupposti abbiamo costruito un ricco calendario di eventi per le celebrazioni dei 40 anni del gemellaggio Parma-Worms che punta non solo a celebrare la storia di una grande amicizia, che si è costruita grazie a intensi rapporti personali e collettivi che le due città hanno saputo mettere in campo, ma intende diventare l’occasione per lo scambio di buone pratiche tra le due municipalità su temi cruciali per il benessere delle nostre città, partendo dai giovani e dalle famiglie per poi proseguire a settembre sulle sfide sociali e ambientali.

Questa settimana sarà anche l’occasione per far conoscere ai nostri ospiti le ricchezze culturali, imprenditoriali ed enogastronomiche del nostro territorio, con momenti di confronto capaci di rafforzare la possibilità di futuri scambi che possano generare valore aggiunto alle relazioni tra le diverse realtà delle due città”.

Programma

Lunedì 17 giugno

Le Grandi Sfide – Il benessere delle nostre città: politiche a confronto – Workshop sulle politiche educative e giovani

Auditorium della Casa della Musica in collegamento con Worms con gli amministratori di riferimento e i tecnici.

a cura del Settore Servizi Educativi e Settore Sport e Giovani

Giovedì 20 giugno

alle 18, welcome alla Delegazione Istituzionale della Città di Worms

insieme a Deutsch-Lesegruppe

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi

Vicolo delle Asse, 5 – Parma

a cura del Servizio Biblioteche

Venerdì 21 giugno

Alle 10, cerimonia istituzionale di celebrazione del 40° anniversario di Gemellaggio

Sala del Consiglio Comunale

Residenza Municipale

alle 11, visita alle strutture per l’infanzia del Comune di Parma Giardino Magico e Nido Acquerello

a cura del Settore Servizi Educativi del Comune di Parma

alle 15, incontro con Parma Alimentare e associati

sala Cecilia del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

a cura del Settore Sviluppo Economico e Fondazione UNESCO Parma City of Gastronomy

alle 17.30, visita guidata in lingua tedesca alla mostra “Contemporanea”

Palazzo del Governatore

a cura del Settore Cultura del Comune di Parma

alle 21, Festa Europea della Musica con dedica speciale alla Città di Worms

Parco della Musica – Parma

a cura del Settore Cultura del Comune di Parma

Sabato 22 giugno

alle 9.30, visita speciale con storico e docente professore Arturo Carlo Quintavalle Duomo, Battistero e luoghi del romanico

a cura dell’Ufficio Turismo del Comune di Parma

alle 11.30, show cooking della chef Annette Glücklich

Sala Savani ex Palazzo della Provincia (piazzale della Pace)

a cura del Consorzio Parma Quality Restaurant e Ufficio Food Policy e Città Creativa UNESCO

alle 18, visita alla mostra “Beyond borders“ un viaggio culturale con le opere degli artisti Anna Bludau-Hary, Irina Corona e Richard Schimanski

Sala delle Colonne del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

Vicolo delle Asse, 5 – Parma

a cura del Settore Cultura del Comune di Parma

alle 20, momento musicale a cura della Corale Verdi

Vicolo Asdente, 1 – Parma

alle 21.30, concerto “La Corale Verdi per Worms: 40 anni di Amicizia”

Sala Gandolfi della Corale Verdi

Vicolo Asdente, 9

Domenica 23 giugno

alle 9.30, Parma-Worms mani in pasta. Corso di sfoglia emiliana con gli Chef di PQR

Chiostro del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

a cura del Consorzio Parma Quality Restaurant e Ufficio Food Policy e Città Creativa UNESCO

alle 11.30, cerimonia d’intitolazione del Parco Giardino Città di Worms

Viale Piacenza – Retro Parco Ducale

a cura dell’Ufficio Toponomastica

alle 16, visita al Castello di Torrechiara

a cura dell’ufficio Turismo del Comune di Parma

alle 20, tortellata di San Giovanni

Chiostro del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

a cura dell’ufficio Food Policy e Città Creativa UNESCO