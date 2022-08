I bambini nord coreani vincono le mostre di disegno in Russia e Cina. FOTO

Si sono tenuti in Russia e Cina il ​31° Concorso Internazionale di esposizione di pittura per bambini e l’8° mostra asiatica di pittura per bambini.

Hanno partecipato anche i piccoli della Corea del Nord che hanno prodotti decine di disegni aggiudicandosi il primo, il secondo e il terzo posto alle mostre grazie al loro talento e attirando l’attenzione di molti partecipanti.

Le opere hanno affrontato i temi della tradizione nazionale, l’amore per la natura, la vita dinamica e vera.

Questa è stata un’altra occasione per il mondo per conoscere la realtà della Repubblica Popolare Democratica di Corea, “il regno dei bambini e il brillante futuro del sistema socialista”.

Si legge in una nota della RPDC che “i media di diversi Paesi hanno evidenziato talenti sbocciati grazie al superiore sistema di istruzione socialista che scopre le loro qualità prima ancora dei genitori.

La realtà mondiale è che i bambini dotati difficilmente possono esprimere i loro talenti se i loro genitori non possono permetterselo. Ci sono molti poveri prodigi nel mondo. I bambini nord coreani ricevono un’istruzione superiore e crescono felici sotto l’amore ardente dello stimato Segretario Generale Kim Jong Un, che li mette sempre al primo posto, anche nella lunga crisi sanitaria globale. Questi bambini, maestri del futuro, renderanno più luminoso il domani della Corea.

Nella storia umana ci sono stati educatori che hanno dedicato tutta la loro vita all’educazione delle giovani generazioni. E non pochi politici si sono impegnati ad attuare politiche di assistenza sociale per i bambini. Ma non possiamo trovare un padre così benevolo come il rispettato compagno Kim Jong Un sia nel mondo passato che nel presente. Nutre per loro un grande affetto e amore unici e protegge il loro luminoso futuro, indipendentemente da chi siano e in qualunque parte del Paese si trovino.

Il nostro domani sarà più roseo grazie al rispettato compagno Kim Jong Un, che sta costruendo un grande giardino fiorito d’amore per il futuro.”