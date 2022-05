I candidati che appoggiano Dario Costi: “Noi l’unica alternativa possibile”

Dario Costi insieme a diversi candidati hanno incontrano in mattinata i cittadini. Di fonte alla sede elettorale di piazzale Boito i componenti delle liste che sostengono l’esponente civico hanno risposto alle richieste e accolto nuove idee.

Proprio Costi ha aperto l’incontro invitando i candidati e i simpatizzanti a continuare a girare la città e ‘a stare fra la gente come abbiamo fatto in questi giorni. Le persone ci apprezzano e hanno capito il nostro approccio basato sull’ascolto e la competenza, individuandoci come unica alternativa possibile a questo Governo e quale progetto civico per la crescita e la modernizzazione della città’.

Ha preso poi la parola Maria Federica Ubaldi ricordando che ‘I valori di Civiltà parmigiana hanno radici profondi, il primo e imprescindibile è l’amore per la città e l’orgoglio di abitarla. Da qui partiamo per assumerci l’impegno nell’amministrarla bene al contrario di chi oggi si presenta, a destra e sinistra, dopo aver già fallito’.

Lucio Rossi di Generazione Parma ha sottolineato che il movimento giovanile in questi mesi ha incontrato molti candidati sindaco ma che la scelta è caduta verso ‘chi era in grado di darci garanzie di novità, passione e competenza, assicurando una visione futura di città. Quella che oggi chiedono migliaia di giovani’.

Serena Brandini di Ora con Dario Costi ha evidenziato come le candidature ‘sono state decise fra esperti, professionisti, persone con esperienze amministrative e giovani con idee nuove. Un mix perfetto per poter esprimere una proposta di Governo credibile’.

Clio Bigaro ha infine ricordato il valore delle liste, rappresentate da persone che esprimono competenza ognuno nel proprio ambito: ‘Questa è la migliore garanzia per portare a termine i nostri progetti e le esigenze che abbiamo raccolto in queste settimane di ascolto fra la gente’.