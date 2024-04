I carabinieri arrestano un ricercato con il supporto dei militari dell’Operazione Strade Sicure

Esordio promettente quello dei Carabinieri unitamente ai militari del II° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, impegnati dal 3 aprile u.s. a Parma nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Sono scesi in campo il 3 aprile Carabinieri e militari dell’Esercito a presidio della stazione ferroviaria per fornire un riferimento rassicurante per tutti coloro, che a vario titolo transitano in quella zona. Ma la presenza dei Carabinieri, con specifici compiti di polizia, ha permesso la cattura di un 24enne afghano, colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere.

Nel corso del servizio, proprio nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, impiegati di servizio con l’esercito hanno riconosciuto, fra i tanti soggetti identificati, un afghano sul quale pendeva un provvedimento di cattura. I Carabinieri, quindi dopo averlo bloccato con l’ausilio dei militari del Genio, hanno fatto intervenire i colleghi di Strada delle Fonderie, i quali sopraggiunti in pochi minuti hanno provveduto ad accompagnare l’uomo in caserma, dove al termine delle operazioni di identificazione è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente condotto in carcere.

Il 24enne era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Parma Oltretorrente nel mese di gennaio 2024 poiché responsabile del reato di danneggiamento aggravato, il giudice dopo la convalida dell’arresto emetteva nei confronti dell’uomo la misura non custodiale del divieto di dimora nel Comune di Parma, con l’obbligo di lasciare il territorio del Comune entro 10 ore.

Ma l’afghano, ha volontariamente reiteratamente violato la misura, portando il GIP di Parma a tramutare la misura non custodiale in un ordine di carcerazione.

Lo stesso, attivamente ricercato da gennaio, dopo aver fatto perdere le proprie tracce è ricomparso in stazione dove gli è stato consegnato un biglietto di sola andata per il carcere.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma