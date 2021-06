I Carabinieri di Borgotaro si fanno conoscere dai bambini di Varsi

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, nell’ultima settimana, hanno predisposto una serie di servizi di controllo straordinario del territorio delle Valli Taro e Ceno.

I servizi, coordinati dal Comando Compagnia, sono stati effettuati dai reparti dipendenti: Nucleo Radiomobile e le otto Stazioni (Borgo Val di Taro, Bedonia, Santa Maria del Taro, Berceto, Solignano, Calestano, Varsi, Bardi) con il prezioso ausilio tecnico dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma.

Scopo dei servizi è stato quello di prevenire eventuali reati predatori e contro il patrimonio, reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, accertare il rispetto delle norme del codice della strada, della normativa sul lavoro e sulla salute nei luoghi di lavoro.

Per raggiungere tali finalità sono stati predisposti numerosi posti di controllo nei 12 comuni appartenenti alla giurisdizione della Compagnia di Borgo Val di Taro.

Le pattuglie dell’Arma hanno controllato oltre 300 persone altrettanti veicoli, 4 aziende e 60 esercizi commerciali.

Il controllo delle aziende e dei diversi esercizi commerciali, effettuato dalle pattuglie delle Stazioni unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, ha permesso di accertare il pieno rispetto della normativa sul lavoro da parte di tutte le attività.

Il controllo alla circolazione stradale, che ha interessato anche numerosi motociclisti provenienti da fuori valle e che è stato esteso ai passi di confine, ha permesso di elevare numerose sanzioni al codice della strada soprattutto per mancato rispetto della velocità, per sorpasso in curva e per sorpasso con linea orizzontale continua. Sono state elevate sanzioni per un totale di euro 5208, con una sottrazione complessiva di 131 punti dalle patenti di guida nonché, il ritiro di una carta di circolazione e 6 patenti.

Il controllo alla circolazione stradale ha consentito di individuare 5 soggetti che conducevano il mezzo in stato di ebrezza. Nel dettaglio: per 4 di loro, oltre al ritiro della patente da 1 a 2 anni, è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma, in quanto sottoposti al test con l’etilometro è emerso che avevano un tasso alcolemico rispettivamente di 2,6 grammi/litro, 0,97 grammi/litro, 1,21 grammi/litro e 1,28 grammi/litro;

per 1, con tasso alcolemico di 0,58 grammi/litro, è scattata il ritiro della patente da 3 a 6 mesi e la sanzione di euro 543 con la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.

Il controllo sul consumo di stupefacenti ha permesso di fermare 2 soggetti:

1 in possesso di grammi 3 di cocaina. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Prefettura di Parma come consumatore di stupefacenti;

1 minorenne in possesso di grammi 1 di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Parma come consumatore di stupefacenti.

L’attività dell’Arma ha interessato anche dei bambini delle scuole dell’infanzia.

A Varsi i giovani, mentre facevano una passeggiata in paese accompagnati dalle insegnanti, hanno visto l’autovettura blu con i lampeggianti e con gli occhi pieni di gioia si sono avvicinati. Così il Comandante della Stazione, li ha invitati ad entrare in Caserma per fargli vedere la macchina e fargli accendere la sirena ed i lampeggianti blu. I bambini hanno anche fatto tantissime domande ai chiedendo i loro compiti a Varsi e come si diventa carabiniere. Alla fine hanno anche voluto fare una foto ricordo all’ingresso della Caserma.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Borgotaro continua ad essere quella di vicinanza alla popolazione, compresa quella più piccola, controllando che non vengano commessi reati ed illeciti amministrativi per la tutela delle genti delle Valli taro e Ceno.