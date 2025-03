I Carabinieri di Fidenza stroncano sul nascere i preparativi di una rissa

I Carabinieri di Fidenza hanno bloccato all’ultimo minuto un potenziale scontro tra gruppi rivali. Alcuni cittadini avevano segnalato che un gruppo di stranieri stava preparando mazze e bastoni per dare seguito ad uno scontro. Durante il controllo, uno dei fermati, un 22enne straniero, è stato trovato con un tondino di ferro, che è stato subito sequestrato. Grazie al rapido intervento dei Carabinieri, la sicurezza pubblica è stata salvaguardata.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 22enne straniero che, a conclusione di un’indagine “lampo” scaturita da una segnalazione riguardante un gruppo di persone sospette nel centro della cittadina borghigiana, è ritenuto il presunto responsabile di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante il servizio perlustrativo, una pattuglia della Stazione di Fidenza ha ricevuto una segnalazione riguardante un gruppo di persone sospette nel centro della cittadina.

Immediatamente i militari hanno iniziato a verificare la situazione, effettuando numerosi passaggi nella zona per raccogliere informazioni e accertare i fatti. La segnalazione indicava che un gruppo di ragazzi stranieri era stato notato mentre si organizzava con mazze di ferro e altri oggetti contundenti, apparentemente in preparazione di uno scontro con un altro gruppo.

La segnalazione, finalizzata a prevenire qualsiasi forma di violenza e disarticolare eventuali gruppi formatisi per l’occasione, è stata diffusa anche alla Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore e alle altre forze di polizia locali.

Gli operanti hanno proceduto a un attento controllo del territorio e giunti in via XX settembre, hanno notato un gruppo di giovani che si muoveva con fare circospetto. Immediatamente, hanno proceduto alla loro identificazione e controllo, accertando che uno dei presenti era una persona a loro nota per pregresse vicende di polizia. Si trattava di un 22enne straniero senza fissa dimora in Italia, che durante il controllo ha assunto un atteggiamento nervoso, agitandosi e risultando insofferente i suoi movimenti sono risultati goffi e difficoltosi nel piegarsi, facendo insospettire ulteriormente i militari che lo hanno sottoposto a perquisizione.

Nascosto sotto la felpa del 22enne è stato rinvenuto un tondino in ferro zigrinato ad uso edile, lungo 90 cm e con un diametro di 12 mm del quale non ha saputo giustificarne il possesso, ritenuto, date le sue caratteristiche intrinseche, potenzialmente idoneo a recare offesa alla persona se utilizzato in modo improprio.

Nel frattempo, altre pattuglie di rinforzo sono giunte nell’abitato, contribuendo a evitare l’insorgere di qualsiasi situazione di violenza e probabilmente impedendo che lo scontro paventato all’origine della segnalazione potesse trovare un seguito concreto. La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza pubblica e ha scongiurato il rischio di incidenti gravi.

A conclusione degli accertamenti e verifiche svolte, l’arma impropria è stata sottoposta a sequestro e il 22enne, sul cui conto sono emersi forti elementi probatori, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Comando Carabinieri Parma