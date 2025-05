I caregiver familiari di fronte all’emergenza: incontro pubblico a Parma

Un evento traumatico e inatteso, come può essere un incidente, ma anche una malattia o una calamità naturale sconvolgono la quotidianità di coloro che ne sono colpiti. Quando a vivere questi eventi sono persone fragili, perché anziani o con disabilità, il familiare che le assiste si trova a dover prendere decisioni in tempi stretti, ad individuare strategie e risorse specifiche e aggiuntive per potere affrontare la situazione e tutelare il proprio congiunto.

Con l’obiettivo di fornire utili informazioni e condividere esperienze, le due Aziende sanitarie di Parma insieme a CSV Emilia e Consorzio di Solidarietà Sociale organizzano l’incontro pubblico dal titolo “I caregiver familiari di fronte all’emergenza tra percorsi personalizzati ed incertezze”.

L’appuntamento è per mercoledì 28 maggio, alle ore 15, all’Auditorium dell’Assistenza pubblica, in via Gorizia n. 2, a Parma.

L’incontro, moderato da Matteo Ghillani, delegato area disabilità del Consorzio di Solidarietà Sociale, vede, nella prima parte, le testimonianze dirette dei caregiver familiari che con il loro racconto fanno emergere le principali difficoltà che si trovano ad affrontare e le strategie messe in atto. Seguono poi gli interventi di professionisti che illustrano alcune progettualità che si stanno sviluppando in materia di emergenza sanitaria: l’organizzazione del NUE, il numero unico di emergenza europeo 112, con Marco Boselli, coordinatore centrale operativa 118 Emilia ovest; la scheda di segnalazione di fragilità in caso di chiamata al 118, con Simona Tedeschi, coordinatrice operativa di ParmaWelFARE di CSV Emilia; il nascente progetto DAMA, per le cure delle persone con disabilità in ospedale con gli interventi delle professioniste di Azienda Ospedaliero-Universitaria Monica Quattromini e Anna Ballarini e di Marta Godio responsabile del Centro per i disturbi dello spetro autistico di Azienda Usl.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di promozione del ruolo del caregiver familiare coordinate dalla direzione delle Attività socio sanitarie dell’Azienda Usl di Parma ed è inserita tra le iniziative del mese di maggio, dedicato al caregiver.

L’incontro è rivolto ai familiari che assistono persone anziane o con disabilità, ed è aperto anche agli operatori dei servizi sociali, sanitari, del terzo settore e alla cittadinanza interessata.

L’ingresso è gratuito.