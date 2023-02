I cinque anni dell’Associazione “La Doppia Elica”: stand in piazza Garibaldi e incontro in municipio

L’Associazione “La Doppia Elica” ha festeggiato i suoi cinque anni con uno stand in piazza Garibaldi e un incontro nella sala del Consiglio Comunale del municipio a cui hanno partecipato il Sindaco, Michele Guerra; Barbara Lori, Assessora regionale alle Pari Opportunità; l’Assessora alla Partecipazione e Associazionismo del Comune di Parma, Daria Jacopozzi, e l’Assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Parma, Ettore Brianti. Al momento hanno preso parte il professor Antonio Musolino, Responsabile del programma Breast Unit di Asl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e la Presidente da La Doppia Elica, Nella Faimali, assieme alle rappresentanti del consiglio e numerose volontarie e volontari.

Gli amministratori hanno espresso un ringraziamento corale all’Associazione per l’importante lavoro svolto nei cinque anni della sua esistenza, promuovendo la prevenzione e la cura del carcinoma mammario e ovarico.

“Il volontariato – ha rimarcato il Sindaco Guerra – ha un ruolo importante nella crescita della cittadinanza, soprattutto in merito ad alcuni temi delicati come la promozione della salute e del benessere. Da qui il mio grazie a La Doppia Elica, alle volontarie ed ai volontari, che hanno prestato e prestano a loro opera in favore della comunità”.

Barbara Lori, Assessora regionale alle Pari Opportunità, ha ricordato come molto sia stato fatto in tema di prevenzione e di cura, ma come molto resti ancora da fare ed ha rimarcato il valore del terzo settore in questo.

Daria Jacopozzi, Assessora alla Partecipazione e Associazionismo del Comune di Parma, ha sottolineato l’importanza nella diffusione di buone pratiche a favore della cura e della prevenzione con particolare riferimento al ruolo significativo svolto da La Doppia Elica.

L’Assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Parma, Ettore Brianti, ha fatto riferimento al “Patto sociale per la città di Parma” ed all’importanza di lavorare assieme sui temi della salute a livello territoriale per vincere le sfide future.

La Presidente da La Doppia Elica, Nella Faimali, ha citato Seneca “Devi vivere per il prossimo se vuoi vivere per te”, ripercorrendo la storia dell’Associazione, ringraziando le volontarie ed i volontari e confermando l’impegno sul campo.

Fondata nel 2017, l’Associazione ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla natura e la diffusione delle mutazioni genetiche connesse all’aumentato rischio di carcinoma mammario ed ovarico e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel loro trattamento. Inoltre supporta le persone con rischio eredo-familiare e i loro familiari nell’iter diagnostico e terapeutico.

L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dall’Associazione, del ruolo dell’associazionismo sul territorio, ma anche per guardare ai progetti futuri. Il tema del volontariato rappresenta un punto importante nello sviluppo di una comunità e l’occasione sarà anche utile per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano sul campo, a partire dai volontari de “La Doppia Elica”.

In piazza Garibaldi, poi, è stato allestito uno stand addobbato con i colori dell’Associazione, in cui sono state distribuite cartoline e foto legate all’attività svolta, con particolare riguardo alla mostra fotografica allestita alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria del Maggiore. A ravvivare lo stand anche la presenza di alcuni artisti di strada e il coro dell’Associazione “Elicanto”.

“La Doppia Elica” è attiva sul territorio su più fronti, attraverso la collaborazione con enti e istituzioni, per promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione dei carcinomi, individuando la popolazione a rischio, con percorsi ad hoc in centri altamente specializzati. Tra le progettualità anche il supporto al disagio psicologico con attività di counseling e poi consulenze di tipo legale, corsi di nutrizione, mostre e incontri. Per “La Doppia Elica” sono stati cinque anni densi di relazioni, idee, mutuo aiuto, sviluppo di una rete accogliente che sostiene pazienti e famigliari per una realtà attiva di sostegno alla vita.