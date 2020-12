I Comitati Parma in Centro e Cittadella Per Parma presentano l’iniziativa “COMPRA SOTTO CASA”

I Comitati Parma in Centro e Cittadella Per Parma, questa mattina hanno voluto congiuntamente presentare l’iniziativa “COMPRA SOTTO CASA”.

Iniziativa lanciata con una locandina online con l’immagine della città di Parma racchiusa in un cuore con la scritta “COMPRA SOTTO CASA e accendi il Natale della tua città”, reperibile sulle pagine Facebook dei Comitati, inviabile tramite smart-phone e quindi importantissimo il PASSAPAROLA. Ottenibile per i commercianti da esporre nelle vetrine presso Foto Medici in borgo Collegio Maria Luigia n.3, Parma.

Abbiamo pensato a questa iniziativa richiesta da tantissimi commercianti per sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato della città incluso il centro storico, in quanto questa grave situazione di crisi economica causata dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 si sta facendo sentire sempre di più.

Per questo invitiamo i nostri concittadini ad effettuare i loro acquisti, in sicurezza, a partire da quelli natalizi e poi i successivi, presso i negozi del proprio quartiere.

Rinnoviamo l’invito all’Amministrazione Comunale a perseverare negli sforzi tesi a promuovere l’acquisto nei negozi tradizionali, attuando tutte quelle misure che facilitino la massima accessibilità, anche in quelle zone, vedi il Centro Storico, dove ad oggi appare francamente limitata oltre misura . Auspichiamo anche che si possano trovare metodi condivisi per incentivare sconti su canoni di locazione commerciale e premiare chi lo ha già praticato.

In conclusione sottolineiamo che il momento storico che stiamo attraversando necessita di senso di responsabilità e solidarietà .

Siamo convinti che i parmigiani, in questo frangente e come sempre nei momenti difficili, sapranno rispondere positivamente.

– Comitato Cittadella Per Parma

– Comitato Parma In Centro